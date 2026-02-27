Operite pravilno zimsku jaknu u mašini: Izgledaće kao nova

Iskusne domaćice imaju fantastičan trik za pranje zimske jakne od perja. Vrlo je jednostavno, a ukoliko budete pratili sve smjernice, u jakni se neće stvoriti grudvice. Tajna se krije u običnim teniskim lopticama koje sprečavaju zgrudvavanje perja i čuvaju oblik!

Na etiketama nekih jakni stoji upozorenje: ne smijete ih prati u veš mašini. Preporučuje se samo hemijsko čišćenje. Ipak, za mnoge jakne je ručno ili mašinsko pranje dozvoljeno. Glavni problem? Tokom pranja se pojavljuju grudvice perja, što jako otežava sušenje.

Žene za ovaj problem imaju genijalan trik.

Jedna djevojka je pitala kako da pravilno održava zimsku jaknu. Njoj se jakna na 30 stepeni potpuno „izgrudvala“ i „izduvala“. Evo koji savjet je dobila:

– Sve perjane jakne perem sa tri teniske loptice – to je pravilo! Čak i na jednoj jakni iz Amerike, na etiketi stoji detaljno objašnjenje. Kasnije jakna ide u sušilicu sa tim lopticama (možete preskočiti ako nemate sušilicu). Jakna bude sasvim normalnog oblika kad se osuši, kao i prije pranja – napisala je jedna korisnica foruma ana.rs.

Mnoge su se odmah složile da ovaj trik zaista „radi“.

– Rastrese perje, pa jakna bude u početnom stanju kad se izvadi i osuši. Ne skupljaju se gromuljice kao kada se pere bez loptica – pojasnila je druga članica.

Pored teniskih loptica, bez kojih vaše pranje zimske jakne više neće moći da prođe, evo još nekoliko korisnih savjeta.

Nemojte prati više jakni odjednom

Perjana jakna se tokom pranja naduje i zauzme većinu prostora unutar bubnja stoga nemojte prepuniti mašinu i perite samo jednu jaknu.

Ne koristite klasični deterdžent

Poželjno je da jakne od perja perete s tečnim deterdžentom za osjetljivo rublje ili pak specijalizovanim deterdžentom za ovaj tip odjeće.

Program za osjetljivo rublje

Svaka mašina ima drugačije programe, ali za pranje jakni od perja uvijek birajte one za osjetljivo rublje tokom kojeg temperatura vode ne prelazi 30 ili 40 stepeni.

Izbjegavajte centrifugu

Odjeću od perja ne morate da perete više od jednom ili maksimalno dva puta godišnje, a kada se radi pranje zimske jakne, nemojte koristiti centrifugu.

Ovaj trik štedi novac i čuva vašu jaknu

Pridržavanjem ovih jednostavnih pravila, vaše pranje zimske jakne više neće biti ruski rulet u kojem strahujete da li će vam od omiljene odjeće ostati samo prazna postava.

Teniske loptice će odraditi najteži dio posla, a vama ostaje samo da uživate u toplini i mekoći jakne koja izgleda kao da je tek stigla iz prodavnice.

Ne dozvolite da vas skupi računi sa hemijskog čišćenja plaše – uz malo pameti, vaša mašina je sasvim dovoljna.