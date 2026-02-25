Logo
Pazite šta piše na deklaracijama proizvoda: Pojedini natpisi mogu vas zavarati

25.02.2026

25.02.2026

17:47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати
Deklaracije bi trebalo da pomognu kupcima da razumiju šta tačno kupuju. Ipak, u stvarnosti su često oblikovane tako da, osim informisanja, služe i kao vješt marketinški alat.

Proizvod može biti potpuno legalno označen, ali način na koji su podaci istaknuti ili prećutani lako vas može navesti na pogrešan zaključak.

Na primjer, oznaka “bez dodatog šećera” na prvi pogled zvuči kao garancija zdravijeg izbora. No, to samo znači da šećer nije dodat zasebno; proizvod ga i dalje može sadržati, bilo prirodno iz voća, bilo kroz sastojke poput koncentrisanih voćnih sokova.

Uz to, šećer se na deklaracijama često pojavljuje pod drugim nazivima, poput glukozno-fruktoznog sirupa, dekstroze, maltodekstrina ili invertnog sirupa. Ako su takvi sastojci među prvima na spisku, jasno je da je proizvod i dalje veoma sladak, bez obzira na istaknuti natpis.

Treba gledati redosljed sastojaka

Slično je i sa riječima poput “prirodno”, “domaće”, “tradicionalno” ili “bakino”. Takvi izrazi najčešće nemaju precizno pravno značenje, ali stvaraju utisak kvaliteta i autentičnosti. Ono što zaista vrijedi provjeriti jeste spisak sastojaka, jer sve ostalo može biti samo pažljivo osmišljena ambalaža.

Važno je obratiti pažnju i na redosled sastojaka. Oni su navedeni od najzastupljenijeg prema najmanje zastupljenom. Ako pakovanje prikazuje obilje malina, a u sastavu stoji da ih ima tek nekoliko procenata, jasno je gdje se krije trik. Isto važi i za proizvode koji se reklamiraju kao integralni, a zapravo sadrže pretežno bijelo brašno uz manji udio integralnog.

Često se naglašava i da je proizvod bogat proteinima, dobar izvor vlakana ili obogaćen vitaminima. Takve tvrdnje mogu biti tačne, ali ne otkrivaju cjelovitu sliku. Proizvod može imati visok udio proteina, a istovremeno sadržati puno šećera ili drugih manje poželjnih sastojaka. Isticanje jedne prednosti lako odvlači pažnju od ostatka sastava.

Problematični i bezglutenski proizvodi

Ni broj kalorija nije uvijek onakav kakvim se čini. Energetska vrijednost često je prikazana po porciji koja je znatno manja od količine koju prosječna osoba zaista pojede. Zato je realniji pokazatelj upoređivanje nutritivnih vrijednosti na 100 grama proizvoda.

Ponekad se ističe i oznaka „bez glutena“ na namirnicama koje gluten prirodno nikada nisu ni sadržale, poput pirinča ili kukuruza. Takva tvrdnja nije netačna, ali može stvoriti utisak posebne prednosti tamo gdje je zapravo nema.

U krajnjoj liniji, najvažnije je čitati spisak sastojaka, njihov redosled i nutritivne vrijednosti na 100 grama. Slogani, krupne riječi i privlačne slike osmišljeni su da privuku pažnju. Deklaracija sama po sebi nije problem, ali ako je čitamo površno, lako postaje marketinško sredstvo umjesto pouzdan izvor informacija.

