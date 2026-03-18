Oglasili se iz Ministarstva o smrti djeteta (4) i muškarca nakon operacije krajnika

Nakon unutrašnje i spoljašnje kontrole kao i inspekcijskog nadzora u Opštoj bolnici u Čačku, utvrđeno je da pri liječenju maloljetne E.M. (4), koja je preminula nakon operacije trećeg krajinika u toj zdravstvenoj ustanovi, nisu pronađene proceduralne i stručne greške, dok ih je u liječenju pacijenta M.M. (38) koji je preminuo nakon istog zahvata bilo, izjavio je danas savjetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Dragoljub Paunović.

"Poslije inspekcijskog nadzora, spoljašnje i unutrašnje kontrole, obdukcije ali i ostalih pretraga od kojih su neke još uvijek u toku, mogu izjaviti da za maloljetnu E.M. nije pronađeno proceduralnih i stručnih grešaka u liječenju i postupanju. Za drugog pacijenta M.M. postojale su i stručne i proceduralne greške ali obdukcioni nalazi nisu gotovi tako da je se teško izraziti u ovom trenutku o stepenu tih grešaka i kako su one nastale", rekao je Paunović.

Prema njegovim riječima, potrebno je da prođe još neko vrijeme kako bi obduckioni nalaz bio u potpunosti gotov, nakon čega se svi nalazi stavljaju pred tužioca, a nadležni sud donosi odluku o postojanju krivice i njenom stepenu.

"Kada dođe do smrti, povrede ili lošeg ishoda, tada se obavještava inspekcija Ministarstva zdravlja koja u što bržem roku izlazi na teren. Zdravstvena inspekcija nije stručna i ona proverava procedure liječenja, smještaja, dijagnostike. Ona traži od rukovodioca ustanove da se izvrši unutrašnji stručni nadzor. Formira se stručna ekipa ljekara koji se nisu bavili liječenjem, dijagnostikom niti bili u proceduri oko datog pacijenta, koja podnosi izvještaj rukovodiocu ustanove i zdravstvenoj inspekciji", kazao je Paunović.

On je dodao da se nakon toga traži spoljašnji nadzor koji formira ministar zdravlja od eminentnih stručnjaka iz zemlje koji takođe nisu učestvovali u liječenju, dijagnostici i zbrinjavanju datog pacijenta ali nisu ni u poslovnim odnosima sa ljekarima koji su radili oko tog pacijenta.

"Tužilaštvo se svakako uključuje, i ono traži obdukciju ali se dijagnostika ne završava samom obdukcijom koja traje jedan dan. Poslije toga se radi toksikologija, uzimaju se urin, krv, želudačni sadržaji i dijelovi tkiva na analizu. To je ono što produžava ovaj proces na nekoliko mjeseci, jer se toksikologija najčešće radi na VMA, nakon čega se traži patohistologija i imunohistohemija, kako bi se vidjelo da li u tkivima ima oštećenja izazvanih drugim stvarima", rekao je Paunović.

Dodao je da, ukoliko nakon svih ovih analiza i zdravstvena inspekcija i tužilac uvide da su prekršena neka pravila liječenja, dijagnostike i zbrinjavanja, inspekcija i tužilac podnose krivične prijave koje se zbrajaju i ide se pred sud.

"Sud tek poslije sopstvenog vještačenja, na koje može da pozove ljekare vještake pojedince, ekipe ljekara ili kao najvišu instance da zatraži sudsko medicinsko vještačenje medicinskih fakulteta, ulazi se u sudski proces koji dalje ide svojim tokom. Jedino je pravosnažna sudska presuda dokaz da li je neko kriv i koliko je kriv", zaključio je Paunović.

Vršilac dužnosti direktora čačanske Opšte bolnice, Dejan Dabić kaže da su obavljene sve zakonski propisane obaveze nakon neželjenih događaja, a koje podrazumijevaju i unutrašnju kontrolu.

"Mi smo u obavezi bili da obavijestimo nadležnog zdravstvenog inspektora i Ministarstvo zdravlja što smo i učinili. Obavili smo unutrašnji nadzor koji je izvršila komisija od ljekara koji nisu učestvovali u liječenju preminulih pacijenata. Dokumentacija se dostavlja Minsitarstvu zdravlja jer naravno sve mora da bude po zakonu. Nama, direktorima zdravstvenih ustanova je nadređeno Ministarstvo zdravlja i ministar i sve potrebne i neophodne podatke i medicinsku dokumentaciju smo dostavili inspekciji i ministarstvu. Ono što je bilo do nas je urađeno", rekao je Dabić.