Pokrenuta inicijativa za pet godina radnog staža majkama

Pred Odborom za zdravstvo, rad i socijalno staranje pokrenuta je inicijativa da država majkama po rođenju djeteta uplaćuje pet godina radnog staža, bez obzira na to da li su zaposlene ili ne.

Inicijativu je podnijela Slobodanka Krgović, navodeći da bi se na taj način država odužila majkama za doprinos društvu i demografskom razvoju. Ipak, predsjednik Zakonodavnog odbora Dragan Bojović smatra da je prije donošenja te odluke neophodno sagledati njenu finansijsku održivost.

Kako bi se majkama olakšao odlazak u penziju i doprinijelo njihovom dostojanstvenijem životu, Slobodanka Krgović traži da država majkama po rođenju djeteta uplaćuje pet godina radnog staža, bez obzira na to da li su zaposlene ili ne.

"Smatram da država i naši zakoni veoma veoma malo ili skoro nimalo valorizuju i cijene zalaganje i trud majki i njihov doprinos društvu. To bi značilo svim majkama, ne samo onim majkama koje ne rade koje su se isključivo posvetile djeci, već i onima koje su zaposlene. Značilo bi i očevima i svima onima koji preuzmu odgajanje djeteta", kazala je Krgović.

Važno je uvoditi mjere koje će ići u prilog demografskom razvoju i povećanju nataliteta, jer se na tom planu država suočava sa strateškim izazovima.

Ali, da je prije donošenja odluke neophodno sagledati njenu finansijsku održivost, naglasio je predsjednik Zakonodavnog odbora Dragan Bojović.

"Ideja da država majkama po rođenju djeteta plaća pet godina radnog staža svakako zaslužuje ozbiljnu analizu, ali prije donošenja takve odluke potrebno je sagledati i njenu finansijsku održivost, usklađeno sa postojećim sistemom socijalnih i penzionih politika, kao i moguće dugoročne posljedice", rekao je Bojović.

Važno je da mjere budu pažljivo osmišljene kako bi podržale roditeljstvo i porodicu, ali i očuvale princip ravnopravnosti. Šta o tome misle građani, pitali smo i građane.

„Ideja je zanimljiva jer pokušava da pomogne roditeljima i prepozna važnost podizanja djece, svakako ima društveni značaj. Sa druge strane, mislim da je veoma važno dobro analizirati koliko je to finansijski održivo i da li je pravedno prema svima, naročito prema onima koji nemaju djecu";

"Inicijativu u potpunosti podržavam. Država mora snažno da stane svojim zakonskim rješenjima i za politike osnaživanja i ohrabrivanja žena da se ostvare kao majke i zaslužuju punu pažnju države";

"Inicijativu u svakom slučaju potpuno podržavam. Prvenstveno iz razloga što smatram da je odgoj, podizanje i vaspitanje djece jedan od najtežih i najodgovornijih poslova, ako želimo da svoju djecu izvedemo na pravi put“, komentari su građana, prenosi RTCG.