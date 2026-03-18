Planirate ljetovanje na Jadranu? Ovo su cijene apartmana

Iako je godina na kraju završena dobrim rezultatima, mnogi su, posebno u sektoru privatnog smještaja, imali problema sa popunjavanjem kapaciteta.

Iznajmljivači oprezni sa poskupljenjima

Čini se da je lekcija naučena – ovogodišnja ponuda apartmana pokazuje da se, za sada, masovno uzdržavaju od povećanja cijena i da su čuli apel vlasti da se ne ide u nova poskupljenja. Pored visoke inflacije u Evropskoj uniji, jedan od razloga uzdržanosti iznajmljivača svakako je i nepredvidiva bezbjednosna situacija, kako u Evropi tako i na Bliskom istoku, zbog koje će mnogi turisti do posljednjeg trenutka vagati gd‌je i kako će provesti ljetni odmor, piše N1.

Koliko košta ljetovanje u najpopularnijim destinacijama

Na glavnim platformama za smještaj ekipa Dalmacija News provjerila je kakve su cijene noćenja u apartmanima za dvije osobe u jeku ljetne turističke sezone (jul i avgust) u najvažnijim turističkim centrima: Dubrovniku, Hvaru, Rovinju, Splitu, Zadru, Poreču i Makarskoj.

Svijet Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

Većina iznajmljivača ima nešto niže cijene u julu nego u avgustu, a mnogi ne prave razliku da li gosti borave sedam, 14 ili više dana. Najviše cijene, očekivano, bilježe luksuzniji apartmani. Ovo istraživanje nije obuhvatilo smještaj u privatnim vilama i kućama za odmor.

Dubrovnik i Hvar među najskupljima

U Dubrovniku se cijene noćenja u apartmanima za dvije osobe u julu kreću od 75 do 1.900 evra, a u avgustu od 75 do 2.000 evra.

Na Hvaru ćete noćenje za dvije osobe u julu platiti od 112 do 670 evra, a u avgustu od 120 do 800 evra.

Velike razlike od grada do grada

Na području Rovinja u julu se takvi apartmani nude po cijeni od 77 do 880 evra po noćenju, a u avgustu od 62 do 1.300 evra.

Split prednjači sa cijenama

Kod većine iznajmljivača u Splitu noćenje u apartmanu za dvije osobe košta isto u julu i avgustu, a cijene se kreću od 80 do čak 5.000 evra za noć.

Zadarski iznajmljivači nude smještaj za dvije osobe tokom jula i avgusta u rasponu od 68 do 1.500 evra po noćenju.

Scena Influenserka pronađena mrtva u svom domu

Porečki privatni iznajmljivači za udarne termine u julu i avgustu nude cijene od 84 do 730 evra za dvije osobe, dok se u Makarskoj cijene kreću od 60 do 2.000 evra po noćenju.