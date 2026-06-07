Održan prvi sabor Zmijanjaca

Zvuci izvorne pjesme, mirisi domaćih proizvoda i bogatstvo narodnih običaja obilježili su prvi sabor Zmijanjaca. Program je počeo svetom liturgijom a druženje je nastavljeno u porti crkve uz pjesmu, igru, izložbu proizvoda i dobro raspoloženje.

"Ovo je prvi put u istoriji ovoga mjesta i ovoga sela da se održi jedan takav sabor", kaže sveštenik Nikola Vesić i dodaje:

"Ovo će postati jedna tradicija, da će svake godine prva nedjelja juna biti održavanje sabora Zmijanaca".

Manifestacija je okupila mještane, goste iz različitih krajeva Srpske, predstavnike institucija i brojne izlagače. Manifestacija je okupila mještane, goste iz različitih krajeva Srpske, predstavnike institucija i brojne izlagače.

Posebnu pažnju privukao je izložbeni dio manifestacije gdje su predstavljeni ručni radovi. Vrijedne ruke žena sa Manjače s koljena na koljeno čuvaju vještine heklanja i vezenja. Dio su kulturnog naslijeđa uvrštenog na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

"Ovo je simbol zmijanksog veza, ranije naši pre(d)ci su radili od konoplje i lana a sada se radi od pamuka isključivo tamnoplavi konac",

"Svakako su ovakve manifestacije dobra prilika za promociju i našeg naslijeđa i običaja a evo i promociju proizvoda koji održavaju duh tradicije",

"Imam torbe koje su tkane, nošene, ja je nosila u školu. Sve ručni rad", kažu za ATV okupljeni.

Preživjeli su mještani Klisine i okupacije i komunizam ali nikad nisu gubili vjeru u Hrista i svoju tradiciju. Xram Izgrađen 1900. godine preživio je sve nevolje i ponosno stoji kao i mještani Tog podneblja.

"Presrećan sam što se nalazim u Stričićima na Manjači u Srcu Zmijanja i što se ovaj događaj upravo dešava kod crkve koja je izgrađena 1900. godine", rekao je Rade Božić, organizator.

Politika je tu da mještanima obezbijedi kvalitetan život dostojan čovjeka, poruka je zvaničnika. Kako kažu pružaju punu podršku organizatorima.

"Ovo je prvo skupljanje Zmijanaca koje će vjerovatno vremenom preći u tradicionalno druženje što predstavlja još jednu istorijsku potvrdu ovog naroda da su opredijeljeni za jedan slobodarski duh za pravoslavnu vjeru za sve ono što čini identitet našeg srpskog naroda", kaže predsjednik GrO SNSD-a Goran Maričić.

"Naša obaveza jeste da uvijek podržimo, da budemo tu, da se ne zaboravi a uvijek gledajući unaprijed", poručuje Nikola Šobot.

Uz ljubav prema pravoslavlju i tradiciji Srbi su očuvali svoja ognjišta. Učeći djecu ljubavi prema Hristu činili su svoje pretke ponosnima a sebe dostojnima njihove zaostavštine. Tako će biti i u budućnosti poruka je koja se danas čula iz srpskog sela Klisina.