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''PSS-u smeta da Piskavica dobije vrtić''

Autor:

ATV
07.06.2026 20:22

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Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.
Foto: ATV

Gradski odbor SNDS-a Banjaluka saopštio je da rade na tome da Piskavica dobije vrtić za pedesetoro djece, ali da ih zbog toga prozivaju iz Pokreta Sigurna Srpska (PSS).

"U PSS-u su se, vjerovali ili ne, našli da prozivaju one koji sređuju objekat u Piskavici u kome bi trebalo da bude otvoren vrtić za pedesetoro djece. Tvrde da je riječ o `radovima bez ijednog papira`. Isti onaj PSS čiji gradonačelnik tri puta otvara jedan te isti vrtić", kažu u banjalučkom odboru SNSD-a.

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Podsjetili su i da je radove gradonačelnika na izgradnji šetališta uz Vrbas zaustavila inspekcija jer nisu postojale dozvole.

Za hajdučiju, dodali su, prozivaju oni koji su kod `Merkatora` i `Ekvatora` počeli da grade kružne tokove bez dozvole.

"Da li park kod `Delte` ima sve neophodne papire i kako je moguće da o neregularnostima pričaju oni koji raspisuju tendere za spomenike koji su već izgrađeni, dok u isto vrijeme u Gradskoj upravi zapošljavaju radnike bez konkursa?", pitaju u SNSD-u Banjaluka.

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Dok PSS drži lekcije o papirima, iz banjalučkog odbora SNSD-a su istakli da rade na tome da Piskavica konačno dobije vrtić.

"A neka se ne brinu, usput ćemo, zajedno sa građanima, pokositi i sva igrališta koja grad nije stigao da pokosi, iako mu je to posao", naveli su iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

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Tagovi :

SNSD

Pokret Sigurna Srpska

Vrtić

Banjaluka

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