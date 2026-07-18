Užas: Poginuo tinejdžer, udarila ga dva automobila

M. S. (17) poginuo je noćas u saobraćajnoj nesreći koja se oko dva sata poslije ponoći dogodila na magistralnom putu Užice-Požega, u mjestu Gorjani.

Prema saznanjima iz izvora bliskih istrazi, maloljetnik se u trenutku nesreće nalazio na kolovozu kada je na njega naletio automobil kojim je upravljao dvadesetogodišnji M. G. iz Požege.

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Od siline udara tijelo mladića je odbačeno, a prema istim informacijama, potom ga je djelimično zakačilo i drugo vozilo, sa registarskim oznakama Velike Plane, čiji su se putnici vraćali sa mora.

Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali je dežurni ljekar mogao samo da konstatuje smrt sedamnaestogodišnjaka, prenosi "Telegraf".

Uviđaj su obavili pripadnici policije i zamjenik Osnovnog javnog tužioca, a saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta bio je obustavljen oko dva sata.

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Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila koji je prvi udario pješaka imao je probnu vozačku dozvolu. Da li je u trenutku nesreće upravljao vozilom u skladu sa zakonskim ograničenjima, biće utvrđeno tokom dalje istrage.

Pošto je ovaj dio magistralnog puta pokriven video-nadzorom, očekuje se da će snimci kamera pomoći u rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do tragedije.

Istraga je u toku.