Uhapšen Uroš Plavšić

Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je, navodno, u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice - pripadnika obezbjeđenja.

Napad se dogodio na prijavnici broj 2, gdje je pripadnik obezbjeđenja uspeo da savlada napadača i odmah obavijesti Vojnu policiju.

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Kako saznaje "Informer", pripadnici Vojne policije potom su Uroša Plavšića predali patroli Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tokom incidenta, pripadnik obezbjeđenja VMA zadobio je lakše tjelesne povrede glave i ruke.

Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na vojno lice u vršenju vojne službe.

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Podsjetimo, samo nekoliko sati prije hapšenja, Uroš Plavšić je sa influenserkom Jovanom Tomić organizovao veliko crkveno vjenčanje i proslavu za porodicu i prijatelje. Par je prethodno, godinu dana ranije, sklopio građanski brak na intimnoj ceremoniji.