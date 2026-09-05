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Kecmanović: Ponosni na Mladića, u trajnom je sjećanju srpskog naroda

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05.09.2026 11:07

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Foto: ATV

Profesor Nenad Kecmanović poručio je da odlazak generala Ratka Mladića predstavlja i povod za ponos, jer se preselio u trajno sjećanje srpskog naroda, u legendu.

On je naglasio da je Mladićeva borba rame uz rame sa njegovim borcima bila ono što je plijenilo, te da je bio u jednoj osobi ono što su u "Crvenoj armiji" bili i Vasiljevski i Žukov.

"Kada je u amfiteatru Vojne akademije u Beogradu pitomce rođene u BiH pozvao na front preko Drine, svi su mu se pridružili. To se zove harizma, koju je Mladić stekao već prvim vojnim uspjesima nakon što je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske formirana VRS i imenovan komandant njenog vrhovnog štaba. I evo, svjedočimo - ta harizma živi i nakon njegove smrti", naveo je Kecmanović u autorskom tekstu za "Politiku".

U osvrtu na krivične prijave koje su podignute protiv onih koji su se putem društvenih mreža oprostili od generala, Kecmanović je upitao gdje misle da nađu zatvorske kapacitete za 60.000 ljudi, koji su se prema bošnjačkim evidentičarima "ogrešili o zakon".

"A šta tek sa novim hiljadama koje će doći u Beograd na svečanu sahranu da bi spontano i javno manifestovali žal za generalom? Šta ćemo sa njihovim generalima Rasimom, Muhamedom, Atifom, Sakibom, koji su osuđeni za ratne zločine, a niko od njih ih ne naziva zločincima nego herojima", upitao je on.

Kecmanović je podsjetio da su čak Sakibu Mahmuljinu udesili da "utekne bez traga" i da ga i ne traže.

On je naglasio da se smrću general Mladić oslobodio iz zatvora i da se vraća svojoj porodici, koja ga je teško bolesnog godinama željno iščekivala, uzalud se nadajući profesionalnoj etici haških ljekara.

"Preselio se u njihova srca, u sjećanje srpskog naroda, u legendu", zaključio je Kecmanović.

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Nenad Kecmanović

Ratko Mladić

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