Aleksa Šehovac pozvan u reprezentaciju

Sedamnaestogodišnji napadač već treću sezonu igra za juniore Slavije, još kao prva godina kadeta je prebačen u stariju konkurenciju i iako prošle sezone dvije godine mlađi od rivala uspio je da se nametne na terenu, a postigao je i pet pogodaka. Još prije dvije sezone, kada se Slavija borila za ulazak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, on je povremeno ulazio u igru sa tri godine starijim od sebe.

Šehovac je i ranije pozivan u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, posljednji put u pionirskoj reprezentaciji, a nakon kraće pauze ponovo se našao u timu.

U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine će naredne sedmice da gostuje u Mađarskoj, gdje će odmjeriti snage protiv domaće reprezentacije.