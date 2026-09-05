Aleksa Šehovac pozvan u reprezentaciju

Autor:ATV redakcija
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Napadač Slavije Aleksa Šehovac dobio je poziv u juniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine za predstojeće prijateljske utakmice protiv Mađarske.
Sedamnaestogodišnji napadač već treću sezonu igra za juniore Slavije, još kao prva godina kadeta je prebačen u stariju konkurenciju i iako prošle sezone dvije godine mlađi od rivala uspio je da se nametne na terenu, a postigao je i pet pogodaka. Još prije dvije sezone, kada se Slavija borila za ulazak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, on je povremeno ulazio u igru sa tri godine starijim od sebe.
Šehovac je i ranije pozivan u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, posljednji put u pionirskoj reprezentaciji, a nakon kraće pauze ponovo se našao u timu.
U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine će naredne sedmice da gostuje u Mađarskoj, gdje će odmjeriti snage protiv domaće reprezentacije.
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