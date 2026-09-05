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Predložen pritvor osumnjičenim za ubistvo u sarajevskom naselju Gorica

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05.09.2026 12:25

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Предложен притвор осумњиченим за убиство у сарајевском насељу Горица

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Ervinu Ismailjiju zbog krivičnog djela ubistvo i Đulijanu Sejdiću zbog pomaganja u ubistvu.

Pritvor im je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično djelo.

Sumnjiče se da su 3. septembra oko 22 sata i 30 minuta u naselju Gorica, prvobitno verbalno sukobili s muškarcem inicijala E.S.

Nakon svađe, Ismailji je ispalio jedan hitac u oštećenog kojim je usmrćen. Nakon ubistva, obojica osumnjičenih su pobjegli.

Podsjećamo, pucnjava se dogodila 03.09. u 22.30 časova u ulici Dajanli Ibrahim-bega u naselju Gorica.

Povrijeđeni muškarac E.S. je vozilom Zavoda hitne medicinske pomoći KS prevezen na ukazivanje pomoći u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je u 23.05 časova konstatovana njegova smrt.

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Pucnjava

Sarajevo

Pritvor

Ubistvo

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