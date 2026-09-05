U Kalinoviku služen parastos poginulim pripadnicima Prve gardijske motorizovane brigade

Služenjem parastosa poginulim pripadnicima Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske na lokalitetu bivše kasarne Donji logor u Kalinoviku počelo je obilježavanje 31 godine od zločinačkog NATO bombardovanja objekata i položaja ove brigade, kao i teritorije kalinovačke opštine.

Parastos je služio jerej Pavle Maksimović, starješina Hrama Svetih Petra i Pavla u Kalinoviku u prisustvu velikog broja gardista, porodica poginulih pripadnika brigade i građana.

Obilježavanje organizuje Udruženje gardista, koje podsjeća da su se pripadnicima ove brigade hrabro suprotstavili NATO alijansi u borbi za slobodu i odbranu Republike Srpske.

Nakon parastosa predviđeno je polaganje vijenaca, nakon čega će u Parohijskom domu u Kalinoviku biti upriličena projekcija dokumentarnog filma o NATO bombardovanju brigade.

Od 13.50 do 14.15 časova predviđen je obilazak spomen-sobe, prisluživanje svijeća i istorijski čas.

Prva gardijska motorizovana brigada formirana je naredbom komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića.

Brigadi je određena višestruka namjena: da reprezentuje Republiku Srpsku i Vojsku Republike Srpske, da obezbjeđuje Vrhovnu komandu Republike Srpske i Glavni štab Vojske Republike Srpske i da Vrhovna komanda Republike Srpske njome može neposredno intervenisati na ugroženim pravcima, objektima i rejonima.

Osnovna zamisao je da Prva gardijska motorizovana brigada bude brigada elitnog sastava dobrovoljno popunjena ljudstvom iz svih krajeva Republike Srpske, odnosno iz svih krajeva bivše BiH.

Prva gardijska motorizovana brigada Glavnog štaba Vojske Srpske osnovana je i svečano postrojena 19. januara 1993. godine, na Bogojavljenje, a nakon probijanja koridora i osvajanja Trnova u julu 1993. godine dislocirana je u Kalinovik i odatle je nastavila ratni put u još većem zamahu.

U avgustu 1993. godine pristigla je prva generacija mladih gardista, a u julu 1994. godine gardistima se priključila Kalinovačka laka pješadijska brigada.

Kroz Prvu gardijsku motorizovanu brigadu prošlo je oko 7.100 gardista, a njih 240 ugradilo je živote u temelje Republike Srpske.

O ratnom putu Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske snimljen je dokumentarni film "Sinovi Srpske".

Tokom NATO agresije na Republiku Srpsku od 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine ubijeno je više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno njih više od 120.

U višednevnim bombardovanjima, u kojima je korištena i radioaktivna municija, ubijeno je 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i sedam civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil, prenosi Srna