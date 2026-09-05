Na području Teslića zbog šumskih požara proglašeno stanje elementarne nepogode

Procjenjuje se da gori više od 100 hektara šume.

Požar je juče gasio i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a očekuje se da će pomoć pružiti i danas. Domaćinstva za sada nisu ugrožena.

Predsjednik Vlade Savo Minić zatražio je da se u gašenju požara angažuju svi republički resursi. Najteže je na području Miljkovača i Gaše, a linija požarišta duža je od devet kilometara.

Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, vjetar i visoke temperature.

(RTRS)