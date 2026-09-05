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Na području Teslića zbog šumskih požara proglašeno stanje elementarne nepogode

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05.09.2026 08:02

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Теслић пожар гори шума
Foto: RTRS

Zbog šumskih požara, na području Teslića proglašeno je stanje elementarne nepogode.

Procjenjuje se da gori više od 100 hektara šume.

Požar je juče gasio i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a očekuje se da će pomoć pružiti i danas. Domaćinstva za sada nisu ugrožena.

Predsjednik Vlade Savo Minić zatražio je da se u gašenju požara angažuju svi republički resursi. Najteže je na području Miljkovača i Gaše, a linija požarišta duža je od devet kilometara.

Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, vjetar i visoke temperature.

(RTRS)

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Tagovi :

Teslić

Veliki šumski požar

Vatrogasci

Elementarna nepogoda

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