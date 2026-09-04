Radnici i mašine na najzahtjevnijim dionicama novog puta Tjentište-Foča

Dvije i po godine je vladala tišina. Danas sve vrvi od teške mehanizacije, buke i mašina. Istovremeno se radi na više dionica novog puta Tjentište-Foča. Za samo dva mjeseca probijeno je sedam, od ukupno 11 kilometara nove trase. Radnici i mašine sada su na najtežim dionicama.

"Radi se o izuzeno teškoj dionici na cijelom projektu koji je podijeljen u tri faze. Ovo je druga faza koja je najteža iz razloga što imamo dosta ovakvih segmenata kao što vidite iza mene gdje imamo čvrste stijene koje zahtjevaju rad miniranje, čekićanje sa teškim mašinama, odvoz tog materijala nadalje. Prošli smo jednu dionicu gdje imamo klizište koje takođe zahtjeva posebnu pažnju", rekao je Nebojša Knežević šef gradilišta, d.o.o „Drvo-export“ Teslić.

Ali i posebnu stručnost, znanje i mehanizaciju. Radi se u dvije smjene. Sve to kako bi građevinsku sezonu iskoristili u punom kapacitetu.

Vožnja od Tjentišta do Foče danas traje oko 45 minuta. A na novoj dionici, put će vozači prelaziti za svega 15. Biće to veliko olakšanje, pričaju turisti.

"Znači dosta, jer ovo je baš 50-60",

"Kad bi bio novi put, naravno da bi bilo lakše i brže svakako",

"E baš smo o tome pričali dok smo se vozili. Jer krenuli smo iz Bg, odmarali u Višegradu, ovo je katastrofa", kažu građani.

I zato su, osim turista, o novoj dionici puta Tjentište-Foča sanjale i brojne generacije Fočaka, kaže gradonačelnik. Ova putna komunikacija, dodaje Milan Vukadinović, spojiće dva turistička bisera grada, ali i Republike Srpske.

"Sa jedne strane imate rafting na rijeci Tari i ogroman potencijal platoa iznad kanjona rijeke Tare gdje je Vlada Republike Srpske proglasila park prirode Tara, a sa druge strane imate Nacionalni par Sutjeska koji je biser u ovom dijelu Evrope i koji će sigurno doživjeti jednu ekspanziju", rekao je Milan Vukadinović gradonačelnik Foče.

Da radovi ubrzano teku uvjerio se i narodni poslanik Nenad Lalović. Vlada Republike Srpske za ovu dionicu puta obezbijedila je 36 miliona maraka.

"Ono što bih posebno naglasio, ovo nije samo priča, ovo su djela, dugo se čekalo, izabran je izvođač prije četiri godine, međutim radovi nisu bili u toku. Sa odabirom novog izvođača ova putna dionica se zaista radi vrlo intenzivno", rekao je Nenad Lalović narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Nova dionica puta neće otvoriti vrata samo turizmu, već i investitorima i razvoju privrede. Rok za izgradnju nove dionice magistralnog puta je tri godine. Podizvođač radova, „Drvo-eksport“ Teslić, poručuje sve će biti gotovo i prije – za dvije godine.