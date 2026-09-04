Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 71. kolu

Loto rezultati 71. kola, koje je izvučeno 04.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.

Loto 7/39 rezultati, 71. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 3.500.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 71. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.200.000 KM, izvučeni su brojevi: 21, 31, 8, 22, 39, 29, 2.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 71. kolo

Džoker igra u 71. kolu iznosila je 180.000 KM, izvučeni su brojevi: 4, 3, 6, 2, 8, 8.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.