Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 71. kolu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Loto rezultati 71. kola, koje je izvučeno 04.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 3.500.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.
U ovoj igri nije bilo dobitnika
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.200.000 KM, izvučeni su brojevi: 21, 31, 8, 22, 39, 29, 2.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 71. kolu iznosila je 180.000 KM, izvučeni su brojevi: 4, 3, 6, 2, 8, 8.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
Najčitanije
23
09
23
00
22
57
22
56
22
54
Trenutno na programu