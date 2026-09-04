Logo

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 71. kolu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 20:10

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 71. kola, koje je izvučeno 04.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.

Loto 7/39 rezultati, 71. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 3.500.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 71. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.200.000 KM, izvučeni su brojevi: 21, 31, 8, 22, 39, 29, 2.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 71. kolo

Džoker igra u 71. kolu iznosila je 180.000 KM, izvučeni su brojevi: 4, 3, 6, 2, 8, 8.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Loto Džoker

Loto

Loto novi rezultati

Loto plus rezultati

Loto kolo

Loto rezultati danas

loto rezultati

Loto 7/39

Loto izvlačenje

Loto brojevi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Десетине аутобуса са бившим борцима спремни да крену на сахрану генералу Младићу

Društvo

Desetine autobusa sa bivšim borcima spremni da krenu na sahranu generalu Mladiću

4 h

0
Каран, Цвијановић, Додик и Минић положили вијенце на Централном споменику

Društvo

Karan, Cvijanović, Dodik i Minić položili vijence na Centralnom spomeniku

5 h

0
Пожар и даље активан на подручју Требињских брда, ватра тренутно не пријети кућама

Društvo

Požar i dalje aktivan na području Trebinjskih brda, vatra trenutno ne prijeti kućama

5 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Još nekoliko dana vrućine, pa velika promjena: Kada stiže zahlađenje?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

09

Milorad Dodik: Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima Svesrpskog kupa

23

00

Karan: U Ustavu Srpske u njegovim ključnim elementima stoje prava i slobode porodice

22

57

Dodik: Srpska je budućnost, sređeno društvo koje se razvija

22

56

Minić: Vlada Srpske donosi sistemska rješenja i osluškujemo potrebe našeg naroda

22

54

Cvijanović: Kako je rasla Republika Srpska, rasle su i naše mjere podrške svim kategorijama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima