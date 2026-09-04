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Svetislav Pešić posjetio Košarkaški savez Republike Srpske

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04.09.2026 20:52

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Светислав Пешић посјетио Кошаркашки савез Републике Српске
Foto: ATV

Posjeta Svetislava Pešića Košarkaškom savezu Republike Srpske bila je prilika za razgovor o aktuelnom stanju i budućnosti ovdašnje košarke. Legendarni trener rado se odazvao pozivu čelnika Saveza i poželio sreću u budućem radu.

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Svetislav Pešić

košarka

Republika Srpska

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