Svetislav Pešić posjetio Košarkaški savez Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Posjeta Svetislava Pešića Košarkaškom savezu Republike Srpske bila je prilika za razgovor o aktuelnom stanju i budućnosti ovdašnje košarke. Legendarni trener rado se odazvao pozivu čelnika Saveza i poželio sreću u budućem radu.
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