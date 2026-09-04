Hrvatski državljanin uhapšen u Ćupriji po potjernici Interpola

Autor:ATV redakcija
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Državljanin Hrvatske uhapšen je na području Ćuprije po potjernici zagebačke kancelarije Interpola zbog iznude.
Muškarca N. A. A. uhapsili su pripadnici MUP-a Srbije, u saradnji sa policijom iz Jagodine, prenijeli su beogradski mediji, prenosi Srna.
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