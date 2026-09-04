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U zgradi izbio požar: U blizini pronađeno tijelo muškarca

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04.09.2026 12:37

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Sisačko-moslavačka policija potvrdila je da je u petak primila prijavu o požaru na području Petrinje.

- Požar je izbio u dvorišnoj zgradi, a u blizini je pronađeno tijelo muškarca - rekla je policija.

Dodali su i da je u toku uviđaj na licu mjesta, koji bi trebalo da otkrije i uzrok požara i uzrok smrti.

(24sata.hr)

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Tagovi :

Hrvatska

požar

pronađeno tijelo

uviđaj

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