U zgradi izbio požar: U blizini pronađeno tijelo muškarca

Autor:ATV redakcija
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Sisačko-moslavačka policija potvrdila je da je u petak primila prijavu o požaru na području Petrinje.
- Požar je izbio u dvorišnoj zgradi, a u blizini je pronađeno tijelo muškarca - rekla je policija.
Dodali su i da je u toku uviđaj na licu mjesta, koji bi trebalo da otkrije i uzrok požara i uzrok smrti.
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