U zgradi izbio požar: U blizini pronađeno tijelo muškarca

Sisačko-moslavačka policija potvrdila je da je u petak primila prijavu o požaru na području Petrinje.

- Požar je izbio u dvorišnoj zgradi, a u blizini je pronađeno tijelo muškarca - rekla je policija.

Dodali su i da je u toku uviđaj na licu mjesta, koji bi trebalo da otkrije i uzrok požara i uzrok smrti.

(24sata.hr)