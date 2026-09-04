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Veliki požar u Hrvatskoj zahvatio prostor između kuća: U gašenju bilo angažovano oko 100 vatrogasaca

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04.09.2026 07:47

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Iznad hrvatskog grada Solina kasno sinoć izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća, ali je spriječeno njegovo širenje na stambene objekte, saopšteno je iz vatrogasne službe Splitsko-dalmatinske županije.

Požar je izbio oko 22.50 sati u naselju Ninčevići, a nešto iza ponoći stavljen je pod kontrolu.

Na intervenciji je bilo angažovano ukupno 95 vatrogasaca sa 29 vozila, prenosi Hina.

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Oko 30 vatrogasaca ostalo je da dežura tokom noći i jutros, nakon što je požar stavljen pod kontrolu, navodi se u saopštenju vatrogasne službe.

Požar u Ninčevićima nije prouzrokovao evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

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Vatrogasci

vatra

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