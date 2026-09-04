Vladislav i Stanislav varali ljude na darknetu, kupac umro odmah

Vladislav (35) i Stanislav Černišov (30), braća sa Floride, uhapšeni su u surovoj akciji američkih policijskih snaga nakon što ih je smrt jednog kupca od predoziranja u Arlingtonu odvela direktno iza rešetaka uz teške federalne optužnice.

Vladislav Černišov, naturalizovani američki državljanin, i njegov brat Stanislav, ruski državljanin koji je ilegalno živio u Džeksonvilu, pali su 28. avgusta pod optužbom za zavjeru i distribuciju nitazena izuzetno opasne klase sintetičkih opioida.

Sudski dokumenti otkrivaju njihov razrađeni tajni biznis: na darknetu su pod lažnim imenom "BarbaraWhite" prodavali falsifikovane tablete oksikodona.

Lagali da nema fentanila, a prodavali još opsaniji otrov

Tablete su imale identične oznake kao originalni lijekovi, a braća su ih bezočno reklamirala kao supstance "bez fentanila".

Svijet U napadima na Belgorodsku oblast poginulo petoro ljudi

Međutim, detaljne laboratorijske analize razbličile su ovu jezivu prevaru u tabletama su pronađeni nitazeni, sintetički opioidi koji mogu biti jednako snažni ili čak znatno potentniji i smrtonosniji od samog fentanila!

Mreža se rasplela nakon što je u avgustu 2023. godine u Arlingtonu jedna osoba preminula odmah nakon što je konzumirala plave tablete kupljene direktno od ovog dvojca.

Ukoliko na sudu budu proglašeni krivima, Vladislavu i Stanislavu Černišovu prijeti minimalna kazna od čak 20 godina robije, saopštilo je američko federalno tužilaštvo, prenosi Telegraf.rs.