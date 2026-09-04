Logo

Vladislav i Stanislav varali ljude na darknetu, kupac umro odmah

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 08:34

Komentari:

0
Владислав и Станислав варали људе на даркнету, купац умро одмах
Foto: Pixabay

Vladislav (35) i Stanislav Černišov (30), braća sa Floride, uhapšeni su u surovoj akciji američkih policijskih snaga nakon što ih je smrt jednog kupca od predoziranja u Arlingtonu odvela direktno iza rešetaka uz teške federalne optužnice.

Vladislav Černišov, naturalizovani američki državljanin, i njegov brat Stanislav, ruski državljanin koji je ilegalno živio u Džeksonvilu, pali su 28. avgusta pod optužbom za zavjeru i distribuciju nitazena izuzetno opasne klase sintetičkih opioida.

Sudski dokumenti otkrivaju njihov razrađeni tajni biznis: na darknetu su pod lažnim imenom "BarbaraWhite" prodavali falsifikovane tablete oksikodona.

Lagali da nema fentanila, a prodavali još opsaniji otrov

Tablete su imale identične oznake kao originalni lijekovi, a braća su ih bezočno reklamirala kao supstance "bez fentanila".

Дрон

Svijet

U napadima na Belgorodsku oblast poginulo petoro ljudi

Međutim, detaljne laboratorijske analize razbličile su ovu jezivu prevaru u tabletama su pronađeni nitazeni, sintetički opioidi koji mogu biti jednako snažni ili čak znatno potentniji i smrtonosniji od samog fentanila!

Mreža se rasplela nakon što je u avgustu 2023. godine u Arlingtonu jedna osoba preminula odmah nakon što je konzumirala plave tablete kupljene direktno od ovog dvojca.

Ukoliko na sudu budu proglašeni krivima, Vladislavu i Stanislavu Černišovu prijeti minimalna kazna od čak 20 godina robije, saopštilo je američko federalno tužilaštvo, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

Internet prevara

Sajber kriminal

Sajber prijetnja

hapšenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Дрон

Svijet

U napadima na Belgorodsku oblast poginulo petoro ljudi

5 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Troje maloljetnika u teškom stanju nakon nesreće: Automobilom uletio u dvorište i 'pokosio' djecu

5 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

Pacijentkinja podmetnula požar u psihijatriji

5 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Ubistvo u Sarajevu: Za počiniocem se traga, uhapšen pomagač (18)

5 h

6

Više iz rubrike

Дрон

Svijet

U napadima na Belgorodsku oblast poginulo petoro ljudi

5 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

Pacijentkinja podmetnula požar u psihijatriji

5 h

0
Жена пешкиром брише зној са лица

Svijet

Od vrućine u Njemačkoj preminulo više od 16.000 osoba

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Marko iz BiH uhapšen u Austriji: Zbog dugova i bolesti upadao u kuće

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Igor oženio Stanu jer je nevina: Prvog dana braka ga šokirala

13

36

Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u sarajevskom naselju Gorica

13

35

Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

13

30

Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

13

24

Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima