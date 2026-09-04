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Hapšenje u Istočnom Sarajevu: Prilikom pretresa pronađena droga

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04.09.2026 09:28

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Policijski službenici PU Istočno Sarajevo uhapsili su lice inicijala M.M. iz Istočnog Novog Sarajeva, zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ .

Dana 03.09.2026. je izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje navedeno lice koristi.

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Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 6 pvc kesica opojne droge marihuane, 1 pvc kesica opojne droge spid, 2 cigarete tzv. džoint i digitalna vaga za precizno mjerenje.

"Nakon dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog lice će nadležnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

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Istočno Novo Sarajevo

PU Istočno Sarajevo

hapšenje

Droga

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