Hapšenje u Istočnom Sarajevu: Prilikom pretresa pronađena droga

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Foto: Pexels/Kindel Media

Policijski službenici PU Istočno Sarajevo uhapsili su lice inicijala M.M. iz Istočnog Novog Sarajeva, zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ .

Dana 03.09.2026. je izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje navedeno lice koristi. Hronika Uhapšen vozač koji je automobilom uletio u dvorište i povrijedio troje maloljetnika Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 6 pvc kesica opojne droge marihuane, 1 pvc kesica opojne droge spid, 2 cigarete tzv. džoint i digitalna vaga za precizno mjerenje. "Nakon dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog lice će nadležnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

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