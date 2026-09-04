Hapšenje u Istočnom Sarajevu: Prilikom pretresa pronađena droga

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policijski službenici PU Istočno Sarajevo uhapsili su lice inicijala M.M. iz Istočnog Novog Sarajeva, zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ .
Dana 03.09.2026. je izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje navedeno lice koristi.
Hronika
Uhapšen vozač koji je automobilom uletio u dvorište i povrijedio troje maloljetnika
Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 6 pvc kesica opojne droge marihuane, 1 pvc kesica opojne droge spid, 2 cigarete tzv. džoint i digitalna vaga za precizno mjerenje.
"Nakon dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog lice će nadležnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Svijet
4 h1
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h6
Najnovije
Najčitanije
13
37
13
36
13
35
13
30
13
24
Trenutno na programu