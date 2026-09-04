Uhapšen vozač koji je automobilom uletio u dvorište i povrijedio troje maloljetnika

Fahret Horozović, poznatiji kao Faki, uhapšen je sinoć nakon teške saobraćajne nesreće u mjestu Donja Koprivna kod Cazina, u kojoj je teško povrijeđeno troje maloljetne djece.

Kako je potvrđeno iz MUP-a USK, policija je uhapsila vozača koji je, prema dosadašnjim informacijama, usljed neprilagođene i velike brzine izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je vozilom uletio u dvorište porodične kuće.

Troje djece zadobilo je teške povrede te su hitno prevezeni na liječenje. Njihovo zdravstveno stanje i oporavak se prate, a prema dostupnim informacijama nalaze se u teškom stanju.

Hronika Troje maloljetnika u teškom stanju nakon nesreće: Automobilom uletio u dvorište i 'pokosio' djecu

Nakon hapšenja nad osumnjičenim je pokrenuta kriminalistička obrada. Po njenom završetku, Horozović će biti predat nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, prenosi Avaz.

Istragom će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće.