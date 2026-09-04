Zbogom bezvoljnoj kosi: Bob frizura je pravi hit za žene

Ako vam se čini da je kosa s godinama postala tanja, izgubila volumen i da više nijedna frizura ne „stoji“ kao nekada, možda nije problem u kosi, već u dužini i obliku koji nosite.

Ove godine među frizurama za žene poslje 50 posebno se izdvaja soft bixie, odnosno nježna kombinacija boba i piksi frizure. ELLE je svrstava među najaktuelnije kratke frizure za žene preko 50, a frizeri je posebno preporučuju kod tanke kose kojoj nedostaje punoća.

Zašto je dobra za tanku kosu?

Biksi se najčešće završava oko vilice i ima pažljivo urađene slojeve koji kosi daju pokret i stvaraju utisak većeg volumena. Za razliku od duge, tanke kose koja može da izgleda „slijepljeno“, kraća forma podiže kosu i daje joj živost.

Frizer Mark Trinder objašnjava da upravo unutrašnji slojevi i tekstura čine ovu frizuru dobrim izborom za finu kosu kojoj treba dodatna punoća.

Za sređivanje vam treba nekoliko minuta

Najbolji dio je što ova frizura ne zahtjeva dugo feniranje. Može da se nosi blago razbarušena, isfenirana ili potpuno prirodna. Dovoljno je da promijenite razdjeljak, prstima podignete kosu pri korijenu ili jedan dio zataknete iza uha i već izgleda drugačije.

Kod prirodno talasaste kose često je dovoljno nanijeti malu količinu kreme za oblikovanje i ostaviti je da se osuši. Zato jutarnje sređivanje zaista može da se završi za nekoliko minuta.

Bob i kratke frizure ponovo su veliki trend

Kratka kosa je generalno među vodećim trendovima ove godine, a posebno se vraćaju različite verzije boba. Frizeri ističu da pravilno oblikovan bob može da učini tanku kosu vizuelno punijom, jer se skidanjem suvišne dužine čuva gustina krajeva.

I još jedna dobra stvar soft biksi ne mora da izgleda strogo niti „starinski“. Upravo malo neurednija tekstura, mekši pramenovi oko lica i volumen na tjemenu daju mu moderan izgled.

Zato, ako razmišljate o promjeni poslje 50, a kosa vam je tanka i teško zadržava volumen, ovo je jedna od frizura koju vrijedi pokazati frizeru, prenosi Najžena.