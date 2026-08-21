Ranije su bile samo za plažu, a sada? Model obuće koji je posvađao sve na mrežama

Mogu li japanke da izgledaju dovoljno elegantno da se nose uz odijelo ili čak večernju suknju? Doskoro bi odgovor vjerovatno bio teško.

Međutim, moda je još jednom odlučila da pomjeri granice, a najopuštenija ljetna obuća dobila je potpuno novu ulogu. Na Kopenhagenskoj nedjelji mode predstavljena je nova verzija kultnih japanki brenda Havajanas, nastala u saradnji sa studijom Studio Konstans.

I upravo tu počinje zanimljivi dio priče: klasični gumeni model dobio je malu, asimetričnu potpeticu i skulpturalnije proporcije, pretvarajući obuću koju obično povezujemo sa plažom u pravi modni detalj za privlačenje pažnje.

Prepoznatljiva japanka ipak nije izgubila ono po čemu je poznata. Karakteristična tanka traka ostala je na svom mjestu, dok je prednji dio dobio više volumena i izraženiju, gotovo arhitektonsku formu. Rezultat je pomalo neobičan spoj poznatog i potpuno novog.

A činjenica da je ovaj model debitovao upravo u Kopenhagenu nije slučajna. Tamošnja nedjelja mode posljednjih godina postala je poznata po drugačijem pristupu trendovima onom koji svakodnevne, gotovo obične komade pretvara u nešto neočekivano. Bijela košulja, mantil, patike ili sada japanke mogu da dobiju potpuno novu modnu funkciju.

Novi model predstavljen je u crnoj, prljavobijeloj i maslinastoj nijansi, dok je guma ostala osnovni materijal. Upravo je to jedan od najzanimljivijih detalja. Umjesto da japanku pretvori u još jednu luksuznu cipelu od kože, dizajn je zadržao materijal koji je decenijama dio njenog identiteta.

I tu se zapravo krije cijela poenta. Moda ne mora uvijek da promijeni ono što neki predmet jeste da bi ga učinila zanimljivim. Ponekad je dovoljno promijeniti samo jedan detalj.

Japanke su već neko vrijeme dio šireg trenda koji briše granicu između praktične i luksuzne obuće. Birkenstok modeli, Kroks, ribarske sandale i pihtijaste cipele odavno su prešli put od funkcionalnih komada do modnih favorita. Sada je, čini se, red došao i na japanke.

Reakcije na društvenim mrežama očekivano su podijeljene. Dok jedni novi model vide kao jedan od najzanimljivijih modnih eksperimenata sezone, drugi se pitaju da li je klasičnim japankama zaista bila potrebna ovakva transformacija. Ali upravo je to možda najbolji dokaz da je dizajn pogodio metu o modelu se priča.

Još je rano da se zna da li će japanke sa štiklicom postati veliki komercijalni hit. Jedno je, međutim, sigurno: ovaj model je pokazao da čak i najobičniji komad ljetne garderobe može da dobije potpuno novu poziciju u savremenoj modi, prenosi Superžena.