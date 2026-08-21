Kanađanka uhapšena zbog požara kod Šibenika, dvoje navodno pobjeglo u BiH

Hrvatska policija uhapsila je 28-godišnju državljanku Kanade zbog požara u Bobodolu kod Šibenika, dok se za još dvoje kanadskih državljana, 30-godišnjim muškarcem i 31-godišnjom ženom, traga.

Policijska istraga, kako su saopštili, utvrdila je da je troje Kanađana 17. avgusta otvorenim plamenom izazvalo požar uz makadamsko ugibalište. Vatra je brzo ugašena, ali priča je dobila nastavak nakon nezvaničnih informacija da je dvoje osumnjičenih pobjeglo u BiH.

Kako RTL Danas nezvanično saznaje, riječ je o bračnom paru koji je putovao Evropom s uhapšenom 28-godišnjakinjom, a s njima je bilo i maloljetno dijete.

Pobjegli prema BiH

Prema informacijama ovog hrvatskog medija, 30-godišnji Kanađanin i njegova 31-godišnja supruga, takođe državljanka Kanade, nakon požara pobjegli su preko granice u BiH.

Navodno su otišli prema području Bosanskog Grahova, odakle 31-godišnjakinja vuče porijeklo.

Njeni roditelji su tokom "Oluje" napustili taj kraj i otišli u Beograd, gd‌je je ona rođena, a porodica se kasnije odselila u Kanadu, navodi portal.

Prema istom izvoru, bilo je očevidaca koji su ih navodno vid‌jeli u vrijeme izbijanja požara i fotografisali njih i registarske oznake njihovog automobila.

U Policijskoj stanici Drniš sprovedena je kriminalistička istraga nad 28-godišnjom Kanađankom zbog sumnje da je počinila krivično d‌jelo dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

Prema policijskom saopštenju, utvrđeno je da je ona zajedno s 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, svi državljani Kanade, u poned‌jeljak, 17. avgusta, u poslijepodnevnim časovima uz makadamsko proširenje u Bobodolu otvorenim plamenom izazvala požar.

Izgorjeli su suva trava i nisko rastinje na površini od 15 puta tri metra.

Policija navodi da je brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno dalje širenje vatre.

Požar je potpuno ugašen u 17.54 časa, a u intervenciji su učestvovala četvorica vatrogasaca s dva vozila DVD-a Promina i DVD-a Biskupija.

Uhapšena kada je pokušala da se vrati u Hrvatsku

Prema nezvaničnim informacijama RTL-a, 28-godišnjakinja je sama pokušala da se vrati u Hrvatsku, odakle je grupa navodno trebalo da nastavi put prema Kanadi.

Ovaj portal navodi da se pretpostavlja da je prva pokušala da pređe granicu kako bi provjerila da li ih policija traži.

Uhapšena je na graničnom prelazu Kamensko kod Trilja.

Kamensko se nalazi prilično daleko od Bosanskog Grahova i graničnog prelaza Strmica kod Knina, koji je znatno bliži tom području.

Za bračnim parom raspisana potraga

Nakon završene kriminalističke istrage 28-godišnjakinja je predata pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je krivična prijava dostavljena nadležnom državnom tužilaštvu u Šibeniku, saopštila je policija.

Tridesetogodišnji muškarac i 31-godišnja žena trenutno su nedostupni hrvatskoj policiji i za njima je raspisana potraga.

Prema nezvaničnim informacijama RTL-a, bračni par je nakon požara prešao u BiH, vjerovatno na područje Bosanskog Grahova.

Nedavno uhapšeno četvoro zbog požara kod Zadra

Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon hapšenja četiri osobe zbog sumnje da su namjerno izazivale požare na području Zadra i Zadarske županije.

Trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja državljanka Poljske osumnjičeni su za podmetanje deset požara, a određen im je jednomjesečni istražni zatvor.

Istražitelji provjeravaju njihovu međusobnu komunikaciju, tragove na od‌jeći i okolnosti izbijanja svakog od požara, dok motiv još nije utvrđen.