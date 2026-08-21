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Grom udario dva muškarca, jedan preminuo

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:45

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Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Foto: pexels/Luis Lima

Jaka oluja pogodila je Sloveniju u četvrtak uveče i donijela jake vjetrove i pljuskove, a muškarca na području Žaleca kod Celja pogodio je grom i on je preminuo na licu mjesta.

Najviše problema bilo je u centralnoj Sloveniji zbog poplavljenih podruma, otkinutih krovova i srušenog drveća, prenosi "24UR".

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U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi, a iako se situacija do jutros smirila, meteorolozi za danas ponovo predviđaju mogućnost obilnih pljuskova, pa čak i grada i za cijelu zemlju izdato je narandžasto upozorenje.

Policija u Celju obaviještena je da je grom udario u dvije osobe koje su stajale ispod drveta na području Žaleca, od čega je muškarac star 46 godina preminuo na licu mjesta, dok je drugi sa lakšim povredama prebačen u bolnicu.

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Informativni centar Republike Slovenije Uprave civilne zaštite i spašavanja prijavio je ukupno 51 događaj, od kojih je najviše bilo na područjima Ljubljane (28), Celja (13), Kranja (7), Trbovlja (2) i Kopra (1).

Prijavljena su srušena stabla, dalekovodi, otkinuti krovovi, poplavljeni podrumski prostori, a u Podolševi u opštini Solčava, od udara groma se zapalila pomoćna zgrada.

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