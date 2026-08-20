Milan Knežević tvrdi: Premijer Crne Gore Milojko Spajić je rezervista Vojske Srbije

Lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević pokazao je danas na konferenciji za novinare tri dokumenta koji ukazuju da je aktuelni premijer Crne Gore Milojko Spajić pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije sa prebivalištem na beogradskoj Opštini Zvezdara.

Knežević je rekao da je Spajić svjesno obmanuo crnogorsku javnost i uradio nešto što je bila antizakonita delatnost, te da je sa svojim saradnicima učestvovao u izbornoj prevari, jer nije mogao biti proglašen ni za nosioca liste na prošlim izborima.

Stekli su se, kako je naveo Knežević, uslovi da Spajić već danas podnese ostavku i stavi se na raspolaganje tužilaštvu.

"Ne očekujem da će tužilaštvo nešto uraditi, jer već oni imaju nekoliko predmeta protiv Spajića", rekao je Knežević.

On je pokazao uvjerenje kojim se potvrđuje da je Spajić preveden u rezervni sastav rješenjem 20. februara 2023. godine. Istakao je da je Spajić sam podnio zahtjev.

"Crna Gora ima premijera koji je pripadnik Vojske Srbije, koja je vojno neutralna, dok je Crna Gora članica NATO saveza. Istovremeno je na čelu Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Dokumentaciju sam dobio od razočaranih članova PES-a, koje je Spajić odbacio kao krpu, kada mu više nisu trebali", rekao je Knežević, a prenose crnogorski mediji i pitao predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da li ima ove informacije.

Knežević je pokazao rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije, ako to bude potrebno. Kako je ponovio, objavljivanjem ovih podataka, stekli su se uslovi da Spajić danas podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama.

"Ukoliko to ne učini, očekujemo da se oglasne nadležni i kažu da li premijer jedne NATO države može da bude pripadnik druge vojske koja je vojno neutralna. Želim da se izvinim svima onima koji su rekli da je Spajić veći Srbin od mene. Evo je to dokazao pripadnošću Vojsci Srbije", dodao je Knežević.

On je rekao da očekuje od parlamentarne većine da pita Spajića:"Ko si ti", jer je obmanuo i njih i cjelokupnu javnost.

Inače, Spajić nije mogao da se kandiduje za predsjednika Crne Gore, jer se ispostavilo da je državljanin Srbije, pa je onda u trku ušao Jakov Milatović i postao prvi čovjek Crne Gore.

Spajić: Tužno je gledati Kneževića

Premijer Crne Gore Milojko Spajić reagovao je na tvrdnje lidera Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića, ali ih nije direktno demantovao, niti se izjasnio o dokumentima koje je Knežević predstavio.

Umesto toga, Spajić je poručio da Knežević "bespogovorno izvršava zadatke" svog, kako kaže, "(ne)formalnog šefa iz Beograda", sa namjerom da uspori evropski put Crne Gore.