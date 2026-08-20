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Policija je upravo ponudila pola miliona evra za informacije koje vode do najtraženijeg balkanskog bjegunca

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Autor:

Stevan Lulić
20.08.2026 13:03

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Радоје Звицер, потјерница, кавачки клан
Foto: EU most wanted

Policija u Crnoj Gori upravo je ponudila pola miliona evra za informacije o najtraženijem balkanskom bjeguncu Radoju Zviceru.

"Na osnovu člana 92 Zakona o unutrašnjim poslovima, a u vezi sa članovima 236 i 238 Zakona o obligacionim odnosima, na Prijedlog direktora Uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova daje javno obećanje novčane nagrade u iznosu od 500.000 evra za obavještenja i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i lišenje slobode Radoja Zvicera (42), državljanina Crne Gore, za kojim je raspisana crvena međunarodna potjernica putem Interpola", navodi se u saopštenju.

Nagrada se odnosi na obavještenja i informacije koje mogu dovesti do pronalaženja i hapšenja Radoja Zvicera, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog osnovane sumnje da je izvršio mnoštvo krivičnih djela.

Zvicer se sumnjiči za:

  • Stvaranje kriminalne organizacije
  • Teško ubistvo
  • Ubistvo
  • Teško ubistvo putem podstrekavanja
  • Ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja
  • Neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga
  • Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija
  • Pranje novca

Šta podrazumijevaju informacije vrijedne nagrade

Iz policije navode da će se obavještenje smatrati vjerodostojnim ako kumulativno ispunjava uslove da sadrži tačne i provjerljive podatke koji omogućavaju lociranje i hapšenje Zvicera, da je neposredno doprinijelo operativnim aktivnostima policije i da ima odlučujući značaj za uspješno hapšenje.

"Radi omogućavanja neposredne, povjerljive i institucionalno zaštićene komunikacije, obavještenje se dostavlja ličnim obraćanjem isključivo direktoru Uprave policije i/ili pomoćniku direktora nadležnom za borbu protiv kriminala i/ili načelniku Specijalnog policijskog odjeljenja", kažu u saopštenju.

Obavještenje je prethodno potrebno najaviti radi zakazivanja termina za neposredni razgovor, putem sljedećih telefonskih brojeva:

  • 020 241-964 – direktor Uprave policije;
  • 020 245-020 – pomoćnik direktora nadležan za borbu protiv kriminala;
  • 020 674-985 – načelnik Specijalnog policijskog odjeljenja.

Ko ima pravo na nagradu

Odluku o isplati nagrade, na osnovu obrade i ocjene vjerodostojnosti dostavljenog obavještenja, donosi Vlada Crne Gore, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, vodeći računa o načelu pravičnosti.

Podaci o licu koje dostavi obavještenje, uključujući njegov identitet, biće u potpunosti zaštićeni.

Pravo na nagradu ne pripada licu koje je već raspolagalo podacima kojima Uprava policije raspolaže, policijskim službenicima i članovima njihove uže porodice, kao ni licima koja su na bilo koji način učestvovala u izvršenju krivičnih djela za koja je raspisana međunarodna potjernica.

Uprava policije poziva građane koji raspolažu relevantnim i provjerljivim informacijama koje mogu doprinijeti pronalaženju i lišenju slobode međunarodno traženog lica Radoja Zvicera da ih, na propisan način, dostave nadležnim organima.

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Tagovi :

Radoje Zvicer

Crna Gora

Nagrada

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