Snimio poskoka kako se hrani pticom - VIDEO

Zastrašujući, ali i vrlo zanimljiv prizor uhvaćen je na snimci koja je objavljena na zvaničnoj Fejsbuk stranici Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Navodeći da 'Priroda ponekad pokaže svoje lice koje nije uvijek nježno i pitomo', objavili su snimak kako se poskok hrani jednom pticom, najvjerovatnije sjenicom.

Tokom hranjenja je bio ispod kamena kod jednog žbunja. Snimak je zabilježio Adam Rukavina, čuvar prirode u tom parku.

"Poskoci su predatori i važan dio prirodnog ekosistema, a njihov jelovnik čine različite životinje, među kojima su najčešće mali sisari, gušteri i ptice. Iako je jedna od naših najotrovnijih zmija, poskok u pravilu izbjegava čovjeka i nije agresivan ako se ne osjeća ugroženo", pojasnili su iz Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.