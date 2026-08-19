Drama u Šibeniku, proširila se zaraza

Šibenska bolnica posljednja dva dana bilježi povećan broj pacijenata sa simptomima akutne crijevne infekcije, među kojima su bolovi u stomaku, povraćanje, dijareja i visoka temperatura.

Dok ljekari čekaju rezultate analize uzoraka, među građanima se pojavila sumnja da bi uzrok mogla biti salmonela, piše gradski portal Šibenik.in pozivajući se na informacije čitalaca.

"U bolnici su mi završili dvoipogodišnji unuk i majka od 80 godina, i jako su loše. Čekaonica u bolnici je puna ljudi s istim tegobama", ispričala je Šibenčanka Neda.

Ona i još nekoliko ljudi s kojima su novinari Šibenik.in-a razgovarali sumnjaju da je problem u prasetini koju su kupili na Veliku Gospu u jednoj šibenskoj mesari. Međutim, tačan uzrok, a vjerovatno i izvor, biće poznati nakon što se obrade uzorci.

Da je u šibensku bolnicu primljeni veći broj pacijenata sa crijevnom infekcijom, potvrdila je dr Ivana Skorić.

“Razmatra se hospitalizacija jednog pacijenta”

"Istina je da je primljen veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom, a u ovom trenutku razmatra se o hospitalizaciji jednog pacijenta", rekla je Skorić, prenosi Tan‌jug.