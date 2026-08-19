Osumnjičeni za sabotažu ''Sjevernog toka'' uhapšen u Hrvatskoj

Autor:ATV redakcija
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Ukrajinac osumnjičen za direktno učestvovanje u sabotaži gasovoda "Sjevernog toka" u Njemačkoj uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen njemačkim vlastima, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva Njemačke.
U saopštenju se navodi da će se Ukrajinac, identifikovan kao Vladimir Z, nakon izručenja pojaviti pred Federalnim sudom pravde u Njemačkoj.
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Iz Tužilaštva navode da je uhapšeni profesionalni vozač, te da je osumnjičen za direktnu sabotažu i smatra se da je bio dio ronilačkog tima koji je postavio eksploziv na cijevi.
(Srna)
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