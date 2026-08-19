Logo

Osumnjičeni za sabotažu ''Sjevernog toka'' uhapšen u Hrvatskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 12:42

Komentari:

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Ukrajinac osumnjičen za direktno učestvovanje u sabotaži gasovoda "Sjevernog toka" u Njemačkoj uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen njemačkim vlastima, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva Njemačke.

U saopštenju se navodi da će se Ukrajinac, identifikovan kao Vladimir Z, nakon izručenja pojaviti pred Federalnim sudom pravde u Njemačkoj.

Уручени кључеви возила за услуге социјалне заштите

Gradovi i opštine

Riješen prevoz hroničnih pacijenata i osoba s invaliditetom u Ribniku

Iz Tužilaštva navode da je uhapšeni profesionalni vozač, te da je osumnjičen za direktnu sabotažu i smatra se da je bio dio ronilačkog tima koji je postavio eksploziv na cijevi.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

hapšenje

Sjeverni tok

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хрватска књижевница Ведрана Рудан.

Region

Vedrana Rudan je ovako govorila o svojoj smrti: ''Kako će izgledati život u kući kad me ne bude''

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Srbin napadnut na Pagu: Privedena dvojica hrvatskih državljana

3 h

0
Гости ово никад не виде: Седам година радила ко сезонски радник на Јадрану и све признала

Region

Gosti ovo nikad ne vide: Sedam godina radila ko sezonski radnik na Jadranu i sve priznala

6 h

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Region

Pojavila se vijest da je Đoković donirao 300.000 evra za Omiš, Hrvati bijesni: "Sad bi Tompson trebalo da..."

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

33

Luka Dončić napušta Lejkerse?

14

30

Lisice okupirale banjalučko naselje, mještani u strahu

14

30

Za ubistvo komšije u Zavidovićima dobio 15 godina zatvora

14

20

Kraj avgusta donosi veliku sreću za ova tri znaka

14

11

Minić: Trebinje se gradi na ponos Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima