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Srbin napadnut na Pagu: Privedena dvojica hrvatskih državljana

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 11:15

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Srpski mladić napadnut je na nacionalnoj osnovi na ostrvu Pagu, zbog čega su privedena dvojica hrvatskih državljana.

Incident se dogodio juče u mjestu Povljani, a dvadesetjednogodišnji državljanin Srbije zadobio je lakše povrede, saopštila je zadarska policija.

Iz policije su naveli da su osumnjičeni u dobi od 20 i 22 godine bili pod uticajem alkohola i da su se ponašali na naročito drzak i nepristojan način.

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Prema policijskom izvještaju, 20-godišnji osumnjičeni vrijeđao je žrtvu na osnovu nacionalne pripadnosti, a potom su ga i fizički napali.

Nakon kriminalističkog istraživanja, obojica su istog dana po hitnom postupku privedena u nadležni sud, a poslije saslušanja, 20-godišnjaku je određeno zadržavanje od 10 dana i predat je u zatvor, prenose hrvatski mediji.

(Srna)

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Pag

Hrvatska

fizički napad

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