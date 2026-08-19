Sudar dva auta i kamiona: Banjalučanin prevezen na UKC

Banjalučanin M.H. povrijeđen je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mjestu Oćune kod Mrkonjić Grada.

M.H. je bio za volanom golfa koji je učestvovao u sudaru sa audijem, koji je vozio S.Đ. iz Jezera i kamionom, kojim je upravljao Z.B. iz Visokog.

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"U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede je zadobilo lice M.H. koje je upućeno na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banjaluci", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad, a rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.