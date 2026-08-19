Tokom noći izbio požar u prizemlju zgrade: Brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno širenje vatre

U sarajevskom naselju Vojničko Polje, na području Nedžarića, tokom noći je izbio požar u prizemlju stambenog objekta.

Požar je izbio u ulici Hasana Sućeske, a vatra je u jednom trenutku bila velikih razmjera, zbog čega su se uznemirili stanari okolnih zgrada.

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Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS, koji su pristupili gašenju požara i spriječili njegovo dalje širenje.

„Gorjelo je prizemlje i vatra je bila ogromna. Hvala Bogu, vatrogasci su došli na vrijeme. Fotografije sam napravio kada se situacija već malo smirila“, kazao je čitalac za Crnu-Hroniku.

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Prema nezvaničnim informacijama s mjesta događaja, sumnja se da bi požar mogao biti povezan s plinskom bocom, ali tačan uzrok za sada nije zvanično potvrđen.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o visini pričinjene materijalne štete.

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Više informacija očekuje se nakon što nadležne službe obave potrebne radnje i utvrde okolnosti pod kojima je došlo do požara.