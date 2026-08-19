Kakva nas zima očekuje ako je na Preobraženje sunčano?

Pored svog dubokog teološkog značaja, ovaj dan u našem narodu zauzima posebno mjesto jer nosi snažnu prirodnu i meteorološku simboliku smjene godišnjih doba.

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Za Preobraženje Gospodnje vezuje se staro, vjekovno predanje koje kaže da se na današnji dan "preobražava i gora i voda", označavajući trenutak kada priroda zvanično pravi zaokret i počinje da se priprema za dolazak jeseni.

Ako je jutro osvanulo okupano suncem i pred nama je vedar dan, stariji kažu da imamo mnogo razloga za radost, ali i za blagi oprez. Prema narodnom meteorološkom kalendaru, lijepo i sunčano vrijeme na Preobraženje najavljuje izuzetno dugu, toplu i stabilnu jesen, takozvano "bablje leto". To je u prošlosti bio ključan putokaz i velika utjeha za seoske domaćine i poljoprivrednike, jer je značilo da će bez muka i nepogoda privesti kraju jesenje radove, bezbjedno obrati vinograde i uskladištiti ljetinu za predstojeće mjesece.

Međutim, blago i prijatno sunce koje nas danas grije sa sobom nosi i jedno skriveno, dugoročno upozorenje naših predaka. Tradicija nalaže da vedar i sunčan praznik predskazuje izuzetno oštru, dugu i snijegom bogatu zimu. Vjeruje se da sunce na ovaj dan bukvalno "okreće leđa ljetu, a osmjehuje se zimi", šaljući nam posljednje prave ljetne pozdrave prije nego što noći postanu osjetno hladnije, a jutra svježija.

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Upravo zbog te promjene u prirodi, od danas se strogo poštuje jedno od najpoznatijih narodnih pravila – izbjegavanje kupanja u otvorenim rijekama i jezerima. Vjeruje se da voda gubi svoju ljetnu toplinu i dobija "žicu", te da kupanje više nije bezbjedno za zdravlje.

Preobraženje je dan za duhovni i prirodni preokret, a vedro nebo iznad nas, prema vjerovanju predaka, obećava rodnu narednu godinu svima koji žive u harmoniji sa prirodnim ciklusima.

(ŽenaBlic)