Gužve samo na Izačiću: Povoljna situacija za vožnju

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, saobraćaj se odvija nesmetano, gužve nema ni na granici osim na prelazu Izačić gdje je pojačana frekvencija vozila na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Zastoji i kraća čekanja mogu se očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom.

Radovi su aktuelni na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa se vozačima skreće pažnja da budu oprezni. Izmjene su i na magistralnom putu u Trnu.

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U Rogatici će danas, zbog proslave Preobraženje, od 14.00 do 2.00 časa biti obustavljen saobraćaj kroz centar grada, Ulicom Srpske vojske, odnosno magistralom Podromanija-Ustiprača.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti na alternativne putne pravce, uz fizičku regulaciju policijskih službenika.

Radi održavanja Tradicionalnog prnjavorskog vašara doći će do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Doboj, u Ulici Bože Tatarevića od 15.00 do 2.00 časa i sutra od 17.00 do 2.00 časa narednog dana.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija – Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

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Izmijene su zbog radova na magisralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao “brza cesta” Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

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Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH će do kraja mjeseca, zbog radova biti obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Za lokalne stanovnike, saobraćaj će se preusmjeriti na obilazne pravce Podmilačje-Divičani i Dobretići-Jajce.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

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Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraćaj se odvija i na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u mjestu Podmilačje, prenosi "Srna".

Iz AMS-a su napomenuli da je do kraja septembra mjeseca u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.