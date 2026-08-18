Logo

Potvrđena autentičnost moštiju Dmitrija Donskog

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 18:30

Komentari:

0
Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Foto: pexels/Plato Terentev

Potvrđena je autentičnost moštiju Svetog Blaženog Velikog Kneza Dmitrija Donskog, rekao je izvor iz Ruske Pravoslavne Crkve za TASS.

"Kompleks istorijskih podataka, arheološkog izgleda grobnog mesta i rezultata antropološke studije potvrdio je autentičnost ostataka Svetog Blaženog Velikog Kneza Dmitrija Ivanoviča Donskog, kneza koji je preminuo prirodnom smrću u 39. godini života", rekao je izvor agencije.

Predstavnik Ruske Pravoslavne Crkve napomenuo je da je tokom restauratorskih radova u Arhangelskoj sabornoj crkvi Kremlja oštećena ploča sarkofaga omogućila pristup moštima Dmitrija Donskog.

Izvor TASS-a je napomenuo da su grobnice od cigle u kripti blizu južnog zida katedrale demontirane, a restauratori su naknadno otkrili tri sarkofaga od belog kamena koji pripadaju Svetom Dmitriju Donskom.

Stručnjaci su otkrili da je poklopac sarkofaga Dmitrija Donskog imao dvije poprečne pukotine, a srednji dio je bio u opasnosti od urušavanja. Kustosi muzeja su dobili blagoslov za sprovođenje hitnih restauratorskih radova.

Mošti Dmitrija Donskog sačuvane su u potpunosti, izuzev lijeve petne kosti, a biće čuvane u ruskim pravoslavnim crkvama uz blagoslov patrijarha Kirila, prenosi Srna.

СПЦ, црква

Društvo

Danas je Prenos moštiju Svetog Stefana: Ova pojava otkriva kakva nas godina čeka

Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril služio je danas moleban kod sarkofaga Dmitrija Donskog u Arhangelskoj sabornoj crkvi Kremlja, izvijestio je dopisnik RIA Novosti.

Sveti knez Dmitrij Donskoj (1350-1389), sin kneza Ivana Crvenog, stupio je na velikokneževski presto u 12. godini. Knez Dmitrij je bio posvećen ujedinjenju ruskih zemalja i oslobođenju od tatarsko-mongolskog jarma.

Dana 8. septembra 1380. godine pobedio je u bici protiv trupa kana Mamaja na Kulikovom polju između reka Nepradve i Dona. Po njoj je knez Dmitrij postao poznat kao Donskoj.

(rt balkan)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mošti

Crkva

Sveti Dmitrij Ivanovič Donski

Komentari (0)

Pročitajte više

Српска православна црква

Društvo

Sutra slavimo Svetog Evdokima: Vjeruje se da njegove mošti iscjeljuju

5 d

0
Додик, Цвијановић, Будимир Раваница

Republika Srpska

Dodik i Cvijanovićeva sa Patrijarhom Porfirijem u Ravanici, poklonili se moštima Cara Lazara

1 mj

0
Славимо љетњег Светог Николу , дан када су пренијете његове мошти у Бари: Данас избјегавајте ове послове

Društvo

Slavimo ljetnjeg Svetog Nikolu , dan kada su prenijete njegove mošti u Bari: Danas izbjegavajte ove poslove

2 mj

0
На данашњи дан спаљене су мошти Светог Саве: Тужан празник за Србе

Društvo

Na današnji dan spaljene su mošti Svetog Save: Tužan praznik za Srbe

3 mj

0

Više iz rubrike

Кладионица апарати

Društvo

Generacija Zed sve češće ne vidi razliku između klađenja i investiranja

1 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Penzionerima u dijelu BiH stiže 100 KM jednokratne pomoći

5 h

0
Пчела

Društvo

U požarima stradale brojne košnice pčela: Pčelari pretrpjeli veliku štetu

5 h

0
Нови гранични прелаз градишка

Društvo

Dozvola za novi prelaz u Gradišci važi do sutra, šta dalje?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

30

Potvrđena autentičnost moštiju Dmitrija Donskog

18

27

Robot ubio radnika u kompaniji

18

16

U Nevesinju aktivna dva požara: Kuće nisu ugrožene

18

15

Vozač autobusa završio u pritvoru: Sumnja se da je zaspao za volanom i usmrtio 12 ljudi

18

00

U Rusiji izvedena prva operacija zamjene kuka pomoću autonomnog robotskog sistema

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima