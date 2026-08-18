Potvrđena autentičnost moštiju Dmitrija Donskog

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Potvrđena je autentičnost moštiju Svetog Blaženog Velikog Kneza Dmitrija Donskog, rekao je izvor iz Ruske Pravoslavne Crkve za TASS.
"Kompleks istorijskih podataka, arheološkog izgleda grobnog mesta i rezultata antropološke studije potvrdio je autentičnost ostataka Svetog Blaženog Velikog Kneza Dmitrija Ivanoviča Donskog, kneza koji je preminuo prirodnom smrću u 39. godini života", rekao je izvor agencije.
Predstavnik Ruske Pravoslavne Crkve napomenuo je da je tokom restauratorskih radova u Arhangelskoj sabornoj crkvi Kremlja oštećena ploča sarkofaga omogućila pristup moštima Dmitrija Donskog.
Izvor TASS-a je napomenuo da su grobnice od cigle u kripti blizu južnog zida katedrale demontirane, a restauratori su naknadno otkrili tri sarkofaga od belog kamena koji pripadaju Svetom Dmitriju Donskom.
Stručnjaci su otkrili da je poklopac sarkofaga Dmitrija Donskog imao dvije poprečne pukotine, a srednji dio je bio u opasnosti od urušavanja. Kustosi muzeja su dobili blagoslov za sprovođenje hitnih restauratorskih radova.
Mošti Dmitrija Donskog sačuvane su u potpunosti, izuzev lijeve petne kosti, a biće čuvane u ruskim pravoslavnim crkvama uz blagoslov patrijarha Kirila, prenosi Srna.
Društvo
Danas je Prenos moštiju Svetog Stefana: Ova pojava otkriva kakva nas godina čeka
Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril služio je danas moleban kod sarkofaga Dmitrija Donskog u Arhangelskoj sabornoj crkvi Kremlja, izvijestio je dopisnik RIA Novosti.
Sveti knez Dmitrij Donskoj (1350-1389), sin kneza Ivana Crvenog, stupio je na velikokneževski presto u 12. godini. Knez Dmitrij je bio posvećen ujedinjenju ruskih zemalja i oslobođenju od tatarsko-mongolskog jarma.
Dana 8. septembra 1380. godine pobedio je u bici protiv trupa kana Mamaja na Kulikovom polju između reka Nepradve i Dona. Po njoj je knez Dmitrij postao poznat kao Donskoj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
5 d0
Republika Srpska
1 mj0
Društvo
2 mj0
Društvo
3 mj0
Društvo
1 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
18
30
18
27
18
16
18
15
18
00
Trenutno na programu