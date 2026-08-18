Potvrđena autentičnost moštiju Dmitrija Donskog

Potvrđena je autentičnost moštiju Svetog Blaženog Velikog Kneza Dmitrija Donskog, rekao je izvor iz Ruske Pravoslavne Crkve za TASS.

"Kompleks istorijskih podataka, arheološkog izgleda grobnog mesta i rezultata antropološke studije potvrdio je autentičnost ostataka Svetog Blaženog Velikog Kneza Dmitrija Ivanoviča Donskog, kneza koji je preminuo prirodnom smrću u 39. godini života", rekao je izvor agencije.

Predstavnik Ruske Pravoslavne Crkve napomenuo je da je tokom restauratorskih radova u Arhangelskoj sabornoj crkvi Kremlja oštećena ploča sarkofaga omogućila pristup moštima Dmitrija Donskog.

Izvor TASS-a je napomenuo da su grobnice od cigle u kripti blizu južnog zida katedrale demontirane, a restauratori su naknadno otkrili tri sarkofaga od belog kamena koji pripadaju Svetom Dmitriju Donskom.

Stručnjaci su otkrili da je poklopac sarkofaga Dmitrija Donskog imao dvije poprečne pukotine, a srednji dio je bio u opasnosti od urušavanja. Kustosi muzeja su dobili blagoslov za sprovođenje hitnih restauratorskih radova.

Mošti Dmitrija Donskog sačuvane su u potpunosti, izuzev lijeve petne kosti, a biće čuvane u ruskim pravoslavnim crkvama uz blagoslov patrijarha Kirila, prenosi Srna.

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Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril služio je danas moleban kod sarkofaga Dmitrija Donskog u Arhangelskoj sabornoj crkvi Kremlja, izvijestio je dopisnik RIA Novosti.

Sveti knez Dmitrij Donskoj (1350-1389), sin kneza Ivana Crvenog, stupio je na velikokneževski presto u 12. godini. Knez Dmitrij je bio posvećen ujedinjenju ruskih zemalja i oslobođenju od tatarsko-mongolskog jarma.

Dana 8. septembra 1380. godine pobedio je u bici protiv trupa kana Mamaja na Kulikovom polju između reka Nepradve i Dona. Po njoj je knez Dmitrij postao poznat kao Donskoj.

(rt balkan)