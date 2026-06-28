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Dodik i Cvijanovićeva sa Patrijarhom Porfirijem u Ravanici, poklonili se moštima Cara Lazara

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 16:19

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Додик, Цвијановић, Будимир Раваница
Foto: Srna

Predsjednik Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović susreli su se danas u manastiru Ravanica sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem i poklonili moštima Svetog kneza Lazara.

Nakon srdačnog susreta sa Njegovom svetosti, zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetili su ovaj ženski manastir u blizini Ćuprije.

Visoki zvaničnici su se danas, na Vidovdan, poklonili moštima Svetog kneza Lazara čije mošti počivaju u manastiru.

U posjeti manastiru je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Manastir Ravanica pripada Eparhiji braničevskoj Srpske pravoslavne crkve.

Ravanica je zasnovana u drugoj polovini 14. vijeka, kao zadužbina srpskog kneza Lazara, a manastirska crkva posvećena je Vaznesenju Hristovom i u njoj se nalaze mošti ktitora, Svetog kneza Lazara.

Nakon pogibije cara Lazara u Kosovskoj bici, njegove mošti prenesene su iz prištinske crkve Vaznesenja u Ravanicu 1392. godine.

Manastir je više puta bio rušen i paljen, pri čemu nije stradala sama crkva, već utvrđenje i manastirske zgrade.

Crkva je teško stradala 1686/7. godine, kada je pobijen i veći broj ravaničkih monaha.

Ravanica je sagrađena između 1375. i 1377. godine, a freske su oslikane nekoliko godina pred Kosovsku bitku.

Manastir Ravanica predstavlja zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja

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Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Patrijarh Porfirije

Car Lazar

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