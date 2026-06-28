Minić: Odbrambeno-otadžbinski rat vođen pod vidovdanskim zavjetom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Odbrambeno-otadžbinski rat vođen pod vidovdanskim zavjetom i da je srpski borac uvijek bio pod pravom zastavom.

"Čestitam Vidovdan, pogotovo mojim saborcima. Vidovdanski zavjet je nešto što je u našoj kulturi i tradiciji ostalo kao simbol da se dođe kad treba da se brani svoj narod. Mislim da je i Odbrambeno-otadžbinski rat upravo pod tim zavjetom vođen", rekao je Minić.

Istakao je i da se uvijek treba sjetiti da oni najbolji, najhrabriji nisu među nama i da je zato postoji obaveza da se ta žrtva poštuje i da se radi na tome da ne bude uzaludna.

"Srpski borac je uvijek bio pod pravom zastavom. Naša trobojka je bila na pravoj strani istorije u svakom mogućem ratu. Nikada nismo bili na strani nacizma, fašizma", rekao je Minić novinarima nakon što je u manastiru Miloševac kod Prijedora prisustvovao proslavi krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Ukazao je i da oficiri, podoficiri i vojnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka sada baštine tradiciju srpskog vojnika.

"Sve ono što je radila Vojska Republike Srpske je sada pretočeno u taj dio koji predstavlja institucionalni dio Vojske Republike Srpske", istakao je Minić.

Naglasio je istorijski značaj ovog dana, ali isto tako i na obavezu onih koji su na vlasti da poštuju srpskog borca.

"Mislim da, koliko god smo to mogli, da smo učinili od svih onih zakonskih rješenja da srpski borac bude uzdignute glave i da tradicija Kosovskog boja i Vidovdana živi u vječnost", rekao je Minić.

(Srna)