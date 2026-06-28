Dodik: Vidovdan simbol istrajnosti, žrtve i nepokolebljive borbe

Istakao je da je Vidovdan dan koji u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima posebno mjesto kao simbol istrajnosti, žrtve i nepokolebljive borbe, podsjećajući nas da su sloboda, jedinstvo i nacionalno dostojanstvo vrijednosti koje se moraju čuvati i prenositi budućim generacijama.

"Na ovaj veliki praznik, s posebnim pijetetom, prisjećamo se svih poginulih boraca Vojske Republike Srpske, koji su svojom hrabrošću i požrtvovanošću branili svoj narod, vjeru i ognjište, a čija je žrtva ugrađena u temelje naše Republike", poručio je Dodik na Društvenoj mreži Iks.

Povodom Vidovdana - krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka, komandantu brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima i pripadnicima puka upućujem iskrene čestitke.



Vidovdan je dan koji u kolektivnom pamćenju srpskog naroda… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 27, 2026

Ističe da nas njihova odanost, časna borba i ljubav prema otadžbini obavezuje da čuvamo istinu o njihovom podvigu i da s ponosom njegujemo kulturu sjećanja i budemo dostojni nasljeđa koje su nam ostavili.

"Uvjeren sam da će pripadnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka i ubuduće biti dostojni čuvari slavne tradicije Vojske Republike Srpske, vodeći se vrijednostima časti, odgovornosti i profesionalnosti. Uz želju da nas ovaj veliki praznik uvijek okuplja oko ideala slobode, mira, sabornosti i ljubavi prema Republici, još jednom vam čestitam krsnu slavu - Vidovdan", zaključio je Dodik.