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Dodik: Zagledani smo u Srbiju, stabilnu i moćnu

27.06.2026 18:32

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Милорад Додик
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Republika Srpska je zagledana u Srbiju, stabilnu i moćnu, rekao je predsjednik Milorad Dodik koji u Beogradu prisustvuje skupu "Srbija jedna porodica".

"Došli smo da poručimo da Republika Srpska voli Srbiju. Nama je važno da je Srbija stabilna i moćna", rekao je Dodik novinarima iz Republike Srpske.

On je istakao da ovoliki broj ljudi govori o velikoj volji i ljubavi koju narod ima prema svojoj zemlji, Srbiji.

Istakao je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov tim čine Srbiju razvijenijom, te izrazio zadovoljstvo što je danas na ovom skupu koji se održava ispred Narodne skupštine.

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Milorad Dodik

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