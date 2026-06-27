Dodik: Zagledani smo u Srbiju, stabilnu i moćnu

Republika Srpska je zagledana u Srbiju, stabilnu i moćnu, rekao je predsjednik Milorad Dodik koji u Beogradu prisustvuje skupu "Srbija jedna porodica".

"Došli smo da poručimo da Republika Srpska voli Srbiju. Nama je važno da je Srbija stabilna i moćna", rekao je Dodik novinarima iz Republike Srpske.

On je istakao da ovoliki broj ljudi govori o velikoj volji i ljubavi koju narod ima prema svojoj zemlji, Srbiji.

Istakao je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov tim čine Srbiju razvijenijom, te izrazio zadovoljstvo što je danas na ovom skupu koji se održava ispred Narodne skupštine.