Dodik: Donacijom IT opreme SŠ "Veselin Masleša" u Foči stvaraju se bolji uslovi

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Nastavljamo projekat "Bolje škole za bolju budućnost" i ulaganje u obrazovanje širom Republike Srpske - napisao je lider SNSD Milorad Dodik.
Donacijom IT opreme Osnovnoj školi "Veselin Masleša" u Foči, kaže Dodik, stvaramo bolje uslove za učenje, rad i sticanje novih znanja.
- Ulaganje u naše učenike i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta - poručio je Dodik.
Nastavljamo projekat "Bolje škole za bolju budućnost" i ulaganje u obrazovanje širom Republike Srpske. Donacijom IT opreme Osnovnoj školi "Veselin Masleša" u Foči stvaramo bolje uslove za učenje, rad i sticanje novih znanja.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 27, 2026
Ulaganje u naše učenike i njihovo obrazovanje ostaje jedan od… pic.twitter.com/QZCxLeyFZq
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