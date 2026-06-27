Dodik: Donacijom IT opreme SŠ "Veselin Masleša" u Foči stvaraju se bolji uslovi

Nastavljamo projekat "Bolje škole za bolju budućnost" i ulaganje u obrazovanje širom Republike Srpske. Donacijom IT opreme Osnovnoj školi "Veselin Masleša" u Foči stvaramo bolje uslove za učenje, rad i sticanje novih znanja.



Ulaganje u naše učenike i njihovo obrazovanje ostaje jedan od… pic.twitter.com/QZCxLeyFZq