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Dodik: Donacijom IT opreme SŠ "Veselin Masleša" u Foči stvaraju se bolji uslovi

27.06.2026 14:57

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Додик: Донацијом ИТ опреме СШ "Веселин Маслеша" у Фочи стварају се бољи услови
Foto: ATV

Nastavljamo projekat "Bolje škole za bolju budućnost" i ulaganje u obrazovanje širom Republike Srpske - napisao je lider SNSD Milorad Dodik.

Donacijom IT opreme Osnovnoj školi "Veselin Masleša" u Foči, kaže Dodik, stvaramo bolje uslove za učenje, rad i sticanje novih znanja.

- Ulaganje u naše učenike i njihovo obrazovanje ostaje jedan od naših najvažnijih prioriteta - poručio je Dodik.

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Milorad Dodik

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