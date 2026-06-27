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Sa ovim Srbinom žena Edina Džeke ima ćerku

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 14:29

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Амра Силајџић и Един Џеко
Foto: Instagram/AmraDzeko

Kako su reprezentativci Bosne i Hercegovine prošli u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, tako je u centru pažnje ponovo dospio Edin Džeko, posebno nakon situacije na utakmici protiv Katara kada je burno reagovao zbog izmjene.

Posljednjih dana pažnju javnosti privlači i njegova supruga Amra Džeko, koja svog supruga bodri u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, gd‌je je reprezentacija BiH igrala svoje utakmice. Na prvenstvo je doputovala sa d‌jecom, koja takođe pružaju podršku svom ocu.

Amra je stala i u odbranu Edina nakon kritika javnosti i pojedinih medijskih napisa zbog njegovog emotivnog reagovanja tokom utakmice.

Amra i Edin Džeko u braku su od 2016. godine, dok su vezu započeli 2012. godine. Bivša manekenka i glumica svojevremeno je važila za jednu od najljepših žena Bosne i Hercegovine, a njeno srce osvojio je „Dijamant“, kako mnogi nazivaju kapitena reprezentacije BiH.

Sa Edinom je zasnovala porodicu, a zajedno imaju četvoro d‌jece – kćerke Unu i Hanu, te sinove Danija i Dalija. Amra na svom Instagram profilu navodi da je majka petoro d‌jece, budući da iz ranijeg braka ima i kćerku Sofiju.

Prije veze sa Džekom, Amra je imala buran životni put. Sa samo 18 godina udala se za Vladimira Vićentijevića, srpskog biznismena, koji je svojevremeno bio poznat i kao nekadašnji ulični borac.

Vladimir i Amra bili su u braku od 2001. do 2007. godine, a iz tog odnosa imaju kćerku Sofiju Vićentijević.

Vićentijević je u javnosti poznat i po nadimku Vlada Kan, jer je rođen u francuskom gradu Kanu. Mediji su ranije pisali o njegovom životu, kao i o pojedinim incidentima u kojima je učestvovao.

O njegovom današnjem životu nema mnogo dostupnih informacija, a najpoznatiji slučajevi povezani s njim godinama su privlačili pažnju javnosti.

Nije poznato u kakvom su danas odnosu Amra i Vladimir, ali se ranije pisalo da su se sporazumno razveli, uz ocjenu da je takva odluka bila najbolja za oboje.

Amra se sada nalazi uz svoju d‌jecu na Svjetskom prvenstvu, gd‌je će bodriti Edina Džeku u istorijskom meču protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, piše Telegraf

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Edin Džeko

supruga

Dijete

Srbin

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