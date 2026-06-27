Hrvatski pjevač se predstavio kao MINISTAR, na "prevaru" ušao na stadion

Fudbaleri Hrvatske ove subote igraju odlučujući meč protiv Gane za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, ali je pažnju javnosti, pored dešavanja na terenu, već ukrao jedan potpuno nesvakidašnji trenutak koji nema mnogo veze sa fudbalom, ali ima sa dobrom dozom balkanskog humora.

Naime, meč između Hrvatske i Paname obilježila je i jedna "sporedna" scena ispred stadiona, u kojoj je glavni akter bio hrvatski pjevač Mladen Grdović, i to u epizodi koja bi bez problema mogla da uđe u rubriku "vjerovali ili ne".

Kako se vidi na snimku koji kruži društvenim mrežama, a koji je objavio portal 24sata.hr, Grdović je, obučen u trenerku u bojama Hrvatske, sa ekipom stigao automobilom do ulaza na stadion, gdje je vozač pokušao da "olakša proceduru" na sebi svojstven način.

Obratio se redarima ozbiljnim tonom i rekao:

"Ministar ov Kroejša. 'Ajde, vozi, tenkju", rekao je redaru.

Redar je ostao zbunjen. Očigledno nije baš razumio šta tačno znači "ministar Hrvatske", ali je iz tona i samopouzdanja zaključio da se vjerovatno radi o važnoj ličnosti. Ipak, kako mu situacija nije bila potpuno jasna, pozvao je policajku da provjeri o čemu se radi.

Kada je i njoj ponovljena ista rečenica - "Ministar ov Kroejša" - policajka je, uz profesionalan osmijeh i bez ulaska u raspravu o diplomatskim titulama, objasnila gdje ekipa treba da se uputi kako bi ušla na stadion.

Sve se završilo bez problema, ali uz mnogo smijeha i još više dijeljenja snimka na društvenim mrežama, gdje je ova scena već dobila status viralnog hita.

Hrvatska na terenu traži prolaz dalje, ali je van njega, očigledno, već dobila svog neplaniranog "ministra".