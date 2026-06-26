Seksi "domaćica" ne izlazi iz bikinija: Što starija, to više zavodi

Holivudska ljepotica Eva Longorija (51) oduševila je u oskudnom bijelom bikiniju dok je boravila na plažama Marbelje u Španiji sa suprugom Hozeom Bastonom i njihovim sedmogodišnjim sinom Santijagom.

Sada kao zauzeta mama koja usklađuje više projekata, očigledno je da i dalje uspijeva da fitnes postavi kao prioritet, što potvrđuju i najnovije fotografije na kojima pokazuje stomak oblikovan treninzima i zategnutu figuru, prenosi Dejli Mejl.

Društvo joj je sve vrijeme pravio suprug, a paparaci su ih u jednom trenutku uhvatili i kako razmjenjuju nježnosti.

Eva Longoria Shows Off Flawless Figure in Cheeky Bikini at the Beach https://t.co/hMDvJnRSGz — TMZ (@TMZ) June 25, 2026

- Ova žena je savršena", "Prava boginja", "Njen izgled je prava misterija, bili su samo neki od komentara na društvenim mrežama.

Ovaj par danas uglavnom živi u Španiji i Meksiku, ali i dalje po potrebi putuju nazad u Sjedinjene Američke Države.

Eva Longorija ima i američko i špansko državljanstvo, pa nikada nije krila sreću što može da "pobjegne" kad god poželi.

Avaz