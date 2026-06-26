Žena Slobe Radanovića prekinula šutnju o njegovom nedavnom susretu sa Lunom

Supruga popularnog pjevaca Slobe Radanovića, Jelena Radanović našla se u centru pažnje javnosti zbog svog nesvakidašnjeg pogleda na bračnu zajednicu.

Iako sa svojim mužem uživa u braku, komentar koji je nedavno podijelila izazvao je brojne reakcije jer je otvoreno govorila o društvenim normama.

Posebnu pažnju privukao je i njen odgovor na indirektno pitanje o nedavnom susretu Lune Đogani i Slobe Radanovića.

Jelena gotovo svakodnevno komunicira s pratiocima na Instagramu, koji se često zanimaju za njen privatni život, ali i odnos sa suprugom. Među brojnim pitanjima našlo se i ovo:

"Šta misliš o ljubavi u braku?"

Jelena Radanović odgovara na pitanja fanova. Foto: Instagram

Na to je odgovorila iznijevši prilično oštar stav o braku, kao društvenoj normi, a potom je govorila i o osjećajima koje gaji prema suprugu.

"Brak je uzročno-posljedična patološka zajednica koju su izmislili, pa nam je nametnuli. I sada se svi vjenčavamo jer tako treba i ostajemo u brakovima jer tako treba. Ljubavi ima, pa je onda nema. A možda možemo voljeti bilo koga ako osvijestimo da je sve ljubav. Nemam pojma. Da ne bude zabune, ja svog muža volim i zaljubljena sam u njega kao klinka, ali to je Halejeva kometa", poručila je Jelena.

Nedavno se njen suprug Sloba na jednoj promociji susreo oči u oči s bivšom djevojkom Lunom Đogani, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Ubrzo nakon toga Jelena je spakovala kofere i otputovala na more, pa su mnogi posumnjali da između supružnika postoje problemi.

Jelena Radanović podijelila sliku iz aviona.

Jedan od pratilaca zato ju je upitao:

"Da li je istina da si se posvađala sa Slobom kada je otišao na promociju, pa si već sutradan otišla na more?"

Jelena je odgovorila kratko:

"Rekla sam da me zabavite, a ne da mi stajete na muku. Neću se ni vraćati", poručila je.

Podsjetimo, Jelena iza sebe ima jedan brak iz kojeg ima dvoje djece, a ranije je na Instagramu otvoreno govorila o razvodu.

"Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora biti trauma. Samo ga šutneš u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada nemam nijednu traumu. Samo ustaneš ujutro i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam sretna", napisala je tada.

(Avaz)