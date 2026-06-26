Bivša kuvarica tuži Kajli Džener: Zbog prekomjernog rada doživjela pobačaj

Kajli Džener suočava se s tužbom svoje bivše lične kuharice, koja tvrdi da je zbog prekomjernog radnog opterećenja tokom trudnoće doživjela pobačaj.

Prema sudskim dokumentima podnesenim u Los Anđelesu, bivša zaposlenica navodi da je radila smjene od 11 do 12 sati dnevno, pet dana u sedmici te da je obavljala fizički zahtjevne poslove iako je poslodavcima ranije saopćila da je trudnoća visokog rizika i zatražila prilagođene uslove rada.

U tužbi se navodi da je početkom 2024. godine počela raditi kao privatna kuharica za Džener, a već narednog mjeseca obavijestila je nadređene o trudnoći i potrebi za adekvatnim prilagodbama kako bi zaštitila svoje zdravlje.

Na Staru godinu, kako navodi, dobila je zadatak da bez pomoći prenosi teške prehrambene artikle uzbrdo, nakon čega joj je pozlilo, pojavila se vrtoglavica i otežano disanje, a intervenisalo je i osiguranje koje joj je pružilo pomoć.

U drugom incidentu navodi da je radila na privatnom događaju u Palm Springsu početkom februara, bez adekvatne podrške te da je zbog iscrpljenosti doživjela emotivni slom tokom događaja.

Kako tvrdi, počela imati ozbiljno krvarenje i hitno je primljena u bolnicu, gd‌je joj je saopćeno da je došlo do gubitka trudnoće.

Nakon što je poslodavcima prijavila pobačaj, tvrdi da je bila nepravedno optužena za neuredno ostavljanje kuhinje nakon događaja, kao i da je kasnije doživjela dodatni stres i pogoršanje zdravstvenog stanja.

U tužbi se također navodi da je kasnije dobila ukor od nadređenih uz poruku da "prestane jer uznemirava Kajli Džener".

Bivša kuharica sada traži neodređenu novčanu odštetu, navodeći i navodnu diskriminaciju, neisplaćene sate, nepravilno vođenje ugovora te nezakonit otkaz.

Iz pravnog tima Kajli Džener i bivše zaposlenice do sada nije stigao službeni komentar.

Ovo je treća tužba protiv Kajli Džener ove godine koju su podnijeli bivši zaposlenici.

Ranije su dvije bivše kućne pomoćnice također pokrenule postupke protiv nje, navodeći navodnu diskriminaciju, loše radne uslove i nepravilno postupanje u radnom okruženju, piše Kliks