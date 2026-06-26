Darko Lazić pušta kosu godinu dana poslije smrti brata: ''Takav je običaj''

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je 11. marta u saobraćajnoj nesreći kod Šapca. Danas, Darka Lazić možemo da vidimo sa dugom kosom, koju stilizuje uz rajf. Kako je otkrio, odlučio da je to uradi nakon smrti svog brata.

"Ja sam odlučio da, umjesto brade, puštam godinu dana kosu poslije smrti brata. Takav je običaj, da puštaš bradu, ali da je puštam godinu dana, bilo bi previše. To je nešto moje, to sam ja odlučio i hoću tako da uradim. Skroz mi se promijenio fizički izgled", rekao je Darko Lazić za Hajp.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 26. jun: Djevice dobro da se pripaze, a šta vas očekuje?

Odakle dolazi običaj da muškarci treba da nose bradu poslije smrti bližnjih?

Prema portalu religija.rs, u Starom zavjetu jevrejski narod je imao specifične običaje vezane za izražavanje žalosti. Muškarci su nosili dugu kosu i bradu, ali su ih šišali i brijali kad bi im neko od najbližih srodnika preminuo.

Smrt bliskih donosi duboku tugu, a u zavisnosti od tradicije, postoji različiti običaji da se ona i izrazi. U znak žalosti za pokojnikom u pravoslavlju, nerijetko muškarci puštaju bradu poslije upokojenja najvoljenijih i nose je u prvih 40 dana, a nekada i duže.

Iako se nošenje brade kod muškaraca smatra znakom duboke žalosti, sada već upokojeni otac Dušan Kolundžić, jednom prilikom je rekao da to nije sujevjerje, ali da nije ni crkveni običaj kad je u pitanju pravoslavlje.

Svijet Doktor priznao da je ubio 12 pacijenata: Užas u Njemačkoj

ijj"U hrišćanskoj crkvi takvih vidljivih znakova žalosti nije bilo. Danas, kada muškarci ne nose dugu kosu i briju bradu, nastao je običaj da se ne briju devet dana posle upokojenja najbližih članova porodice", govorio je otac Dušan.

"Taj se običaj zadržao i danas, pa otac za umrlim sinom ili sin za umrlim ocem pušta bradu, ali i to traje obično samo u prvih četrdeset dana od upokojenja oca, odnosno sina. Taj običaj nije sujeverje, već znak žalosti za najbližim srodnikom (sinom ili ocem), a to je ujedno i pokazatelj okolini, da je dotični čovek u dubokoj žalosti i da se prema njemu ponašaju obazrivo. Svakako, običaj nije obavezan, to nije pravilo", rekao je otac Dušan.