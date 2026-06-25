FIFA donijela šokantnu odluku usred Svjetskog prvenstva: Reprezentacija suspendovana zbog politike?

Međunarodna fudbalska federacija – FIFA, donijela je radikalnu odluku i odlučila da izbaci jednu reprezentaciju iz svog članstva, i to sve dok traje Svjetsko prvenstvo u fudbalu, najvažnija sportska smotra godine.

FIFA je poslala pismo svim svojim članicama, u kome je istaknuto da je Nepal suspendovan do daljeg i da je izgubio sva svoja prava.

Fudbal FIFA suspendovala Nepal do daljnjeg

Reprezentacija Nepala, kao i klubovi iz ove zemlje, više nemaju prava učešća u međunarodnim takmičenjima dok suspenzija ne bude ukinuta, a takođe i njihovi članovi ne mogu da koriste programe razvoja, kurseve ili obuke FIFA ili Azijske fudbalske federacije (AFC).

Svim članicama je istaknuto da je zabranjen bilo kakav dalji kontakt sa Nepalom dok traje suspenzija.

Iako nije precizirano šta je razlog ovakve radikalne odluke FIFA, navodi se da je suspenzija Nepalu došla zbog miješanja politike u sport, odnosno jednog od tijela za sport u Nepalu u rad Fudbalskog saveza Nepala.

(Telegraf)